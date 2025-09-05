VIDEO: गजब है! कचरा फेंकने के लिए युवक ने बुक की Rapido, फिर रैपिडो चालक ने दिया ऐसा जवाब, मुंबई का वीडियो वायरल

Credit-(X,@The_Bharatmitra)

मुंबई, महाराष्ट्र: देश में ओला, उबर के साथ साथ रैपिडो (Rapido) राइड भी काफी पॉपुलर हो चुकी है. लेकिन कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है.जिसको सुनने और देखने के बाद लोग दंग हो जाते है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जहांपर एक ग्राहक (Customer) ने रैपिडो बाइक राइड बुक की थी. जब रैपिडो बाइक चालक पहुंचा तो उसके होश उड़ गए. दरअसल जिसने ये राइड बुक की थी. उसने कचरा (Trash) फेंकने के लिए ये राइड बुक की थी. ये घटना मुंबई (Mumbai)की बताई जा रही है. इसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. जिसमें जो शख्स राइड बुक करता है, वह कहता है की ,' कचरा फेंकने के लिए बुक किया था, इसके बाद बाइक चालक कहता है ,'आपने कचरा फेंकने के लिए बुक किया है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @The_Bharatmitra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

रैपिडो चालक और शख्स की हुई बहस

कचरा फेंकने के लिए रैपिडो की बुक

इसके बाद रैपिडो चालक (Rapido Driver) शख्स कहता है की ,' मैं कचरा लेकर जाने के लिए थोड़े ही बैठा हूं. इसके बाद युवक कहता है ,' अंदर तक कचरे की गाड़ी नहीं आती, इसलिए बुक किया है. इसके बाद रैपिडो चालक कचरा फेंक देता है तो युवक कहता है,कचरा फेंक क्यों रहे हो. इसके बाद रैपिडो चालक कहता है,'ज्यादा पैसे देंगे तो मैं फेंकूंगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग जमकर कस्टमर (Customer)पर रोष जता रहे है. ऐसा पहली बार देखा जा रहा है, जहां किसी ने रैपिडो कचरा फेंकने के लिए बुक की है. इस दौरान ग्राहक और रैपिडो चालक दोनों के बीच काफी बहस होती है.