Pune Shocker: मोबाइल में देखा दुसरे के साथ गर्लफ्रेंड का फोटो, गुस्से में बर्थडे के दिन ही केक काटने के चाकू से कर दी युवती की हत्या, पिंपरी चिंचवड से भयावह घटना आई सामने

(Photo Credits Pixabay/Rep)

पुणे, महाराष्ट्र: प्यार का अंत इतना भयानक हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता. ऐसी ही एक घटना पुणे (Pune) से सटे पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad) से सामने आई है. जहांपर एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड (Girlfriend) की बेरहमी से हत्या कर दी. इस आरोपी को शक था की युवती का किसी ओर के साथ प्रेम संबंध है. इस शक ने ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. ये घटना वाकड पुलिस स्टेशन की हद में सामने आई है. आरोपी का नाम दिलावर सिंग बताया जा रहा है. पुलिस (Police) ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जन्मदिन के दिन ही मर्डर

पुलिस (Police) के मुताबिक़ आरोपी दिलावर और मेरी के बीच 2019 से प्रेम संबंध थे. लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके रिश्ते में तनाव बढ़ गया था. दिलावर को शक था कि मेरी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.शनिवार को दिलावर ने मेरी को कालाखडक इलाके के एक लॉज में बुलाया. दोनों ने वहां मेरी का जन्मदिन मनाया. इसी दौरान दिलावर ने मेरी का मोबाइल चेक किया, जिसमें उसे मेरी और किसी दूसरे युवक के नग्न फोटो मिले. यह देखकर वह आपा खो बैठा और केक काटने वाले चाकू से मेरी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.

हत्या के बाद खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचा आरोपी

हत्या के बाद आरोपी (Accused) दिलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. वह कोंढवा पुलिस स्टेशन पहुंचा और कहा, 'मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है. इसके बाद वाकड पुलिस मौके पर पहुंची और मेरी का शव कब्जे में लिया. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.बताया जा रहा है की मेरी एक डी-मार्ट स्टोर में काम करती थी जबकि दिलावर होटल व्यवसाय से जुड़ा था. दोनों की पहचान करीब छह साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. प्यार में शुरू हुआ यह रिश्ता आखिरकार शक और गुस्से की वजह से खून में खत्म हो गया.