Baloda Bazaar: सेफ्टी बेल्ट के निकलने से महिला झूले से गिरकर 30 फीट की ऊंचाई पर लटकी, युवक ने बचाई जान, बलौदा बाजार का VIDEO रोंगटे खड़े कर देगा

Credit-(X,@ncrpatrika)

बलौदा बाजार: छत्तीसगढ़: एम्यूजमेंट पार्क और मेले में कई हादसे पिछले दिनों सामने आएं. कुछ महीने पहले दिल्ली के एक एम्यूजमेंट पार्क में झूले से गिरकर एक युवती की मौत हो गई थी. अब ऐसा ही एक वीडियो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के एक मेले से सामने आया है. भाटपारा में एक मेला लगा हुआ और एक महिला के साथ झुला झूलने के दौरान एक भयावह हादसा हुआ. महिला जब झूले में बैठी तो झूले का सेफ्टी बेल्ट खुल गया और महिला गिरकर सीधे झूले पर लटक गई, महिला करीब 30 फीट हवा में लटके रही. इस दौरान झुला रोका गया. इस हादसे के दौरान सैकड़ों लोग देख रहे थे. इस दौरान एक युवक ने हिम्मत दिखाई और वह महिला के पास झूले पर चढ़कर पहुंचा.इसके बाद उसने महिला को पकड़कर बॉक्स में बिठाया और झूले को धीरे धीरे नीचे लाया गया और फिर महिला को नीचे उतारा गया. इस घटना के दौरान काफी लोग डर गए थे.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

झूले पर लटकी महिला

क्या है पूरी घटना?

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में शनिवार रात रामलीला मैदान में लगा मेला अचानक अफरातफरी में बदल गया. यश एम्यूजमेंट पार्क के आकाश झूले में सवार एक महिला की सुरक्षा बेल्ट अचानक खुल गई, जिससे वह लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर बॉक्स से बाहर लटक गई.समय रहते उसने लोहे की रॉड पकड़ ली और मौत के मुंह से बच निकली.मेले में भीड़ अपने चरम पर थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला ने पहले राउंड में सुरक्षित झूला पूरा किया, लेकिन दूसरे राउंड में जैसे ही झूला ऊपर से नीचे की ओर आया, उसकी सेफ्टी बेल्ट ढीली हो गई.महिला का आधा शरीर झूले से बाहर लटक गया और देखने वालों के होश उड़ गए.

युवक ने दिखाई बहादुरी

घटना देखते ही झूला ऑपरेटर ने कंट्रोल पैनल से मशीन रोक दी. इस बीच, एक साहसी युवक बिना वक्त गंवाए झूले पर चढ़ा और महिला के पास पहुंचा.उसने उसे मजबूती से पकड़कर सुरक्षित बॉक्स में बैठाया.फिर झूले को धीरे-धीरे नीचे लाया गया और महिला को उतारा गया. वहां मौजूद लोगों ने युवक के साहस को सलाम किया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला रॉड को कसकर पकड़े हुए है और नीचे भीड़ घबराई खड़ी है. युवक के प्रयास से महिला की जान बच गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

प्रशासन की सख्ती

वीडियो सामने आते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया. भाटापारा डीएसपी तारेश साहू ने बताया कि मेलों और पार्कों में लगाए जाने वाले झूलों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है. उन्होंने इस घटना की जांच के आदेश दिए और झूला संचालकों से जवाब तलब किया.साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी मेलों में सुरक्षा जांच अभियान चलाने की घोषणा की.