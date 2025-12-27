VIDEO: CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने डीएसपी को मारी टक्कर, बाल बाल बचे अधिकारी, पटना का वीडियो हुआ वायरल

A vehicle from Nitish Kumar's convoy hit a DSP on duty (Credit-@in24newsdigital)

Patna News: बिहार (Bihar) की राजधानी पटना (Patna) में शुक्रवार को प्रकाश पर्व (Prakash Parv) के मौके पर एक छोटा हादसा सामने आया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के तकत श्री पटना साहिब गुरुद्वारे (Takht Sri Patna Sahib Gurdwara) दौरे के दौरान उनके काफिले की एक गाड़ी ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक डीएसपी (Traffic DSP) को टक्कर मार दी.जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री का काफिला व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा था. इसी दौरान काफिले में शामिल एक स्कॉर्पियो (Scorpio Vehicle) अचानक पीछे की ओर आई और ट्रैफिक डीएसपी से टकरा गई.

टक्कर लगते ही अधिकारी सड़क पर गिर पड़े, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी (Brief Chaos) मच गई.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @in24newsdigital नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

डीएसपी को लगी गाड़ी की टक्कर

मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत संभाला मोर्चा

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल (Security Personnel) दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल डीएसपी को संभाला. घटना का एक वीडियो (Viral Video) भी सामने आया है, जिसमें डीएसपी को हादसे से ठीक पहले ट्रैफिक संभालते हुए देखा जा सकता है.

डीएसपी को आई मामूली चोटें

घायल डीएसपी को मौके पर ही प्राथमिक उपचार (First Aid) दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें केवल मामूली चोटें (Minor Injuries) आई हैं और उनकी हालत पूरी तरह सुरक्षित (Out of Danger) है.

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहा जारी

इस घटना का मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा. नीतीश कुमार ने गुरुद्वारे में माथा टेका, संगत से मुलाकात की और सिख समुदाय (Sikh Community) को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दीं. उनका पूरा कार्यक्रम तय समय के अनुसार संपन्न हुआ.प्रकाश पर्व को देखते हुए गुरुद्वारे के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम (Tight Security Arrangements) किए गए थे. पुलिस, प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान बड़ी संख्या में तैनात थे, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.