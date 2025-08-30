Cuddalore Road Accident: तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार और पैदल चल रहे शख्स को कुचला, दोनों की मौत, कुड्डालोर का VIDEO आया सामने
कुड्डालोर, तमिलनाडु: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कुड्डालोर (Cuddalore) से एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ्तार बस चालक ने एक स्कूटी सवार और एक पैदल चल रहे शख्स को कुचल दिया. इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी सामने आई है. इस एक्सीडेंट (Accident) का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की एक स्कूटी सवार सड़क से यू टर्न (U-Turn) लेने की कोशिश करता है और जैसे ही वह बस को आते हुए देखता है और तेज से धकेलते हुए स्कूटी को पार करने की कोशिश करता हैलेकिन बस की चपेट में आ जाता है. इसके साथ ही सामने खड़ा एक और शख्स इस बस की चपेट में आ जाता है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @abpnadu नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Tamil Nadu Accident: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर मिनी बस पेड़ से टकराई, 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई जख्मी; VIDEO

कुड्डालोर में दो लोगों को बस ने कुचला

तेज रफ्तार बस ने दो लोगों को कुचला

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें देख सकते है की पहले बस ने इस स्कूटी सवार (Scooty Rider) को टक्कर मारी और इसके बाद इसे घसीटते हुए सामने दीवार के पास जाकर एक दुसरे शख्स को कुचल दिया. इस हादसे को देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए. इस हादसे के होते है, सामने होटल में खड़े लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े. लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

भीषण सड़क हादसे ने ली दो की जान

इस एक्सीडेंट (Accident) ने दो लोगों की जान ले ली. इस हादसे के बाद पुलिस (Police) ने आगे की जांच शुरू कर दी है. रोजाना सड़क एक्सीडेंट में लोगों की जान जा रही है. सड़क पार करते समय अगर हम सावधानी बरतें तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है.

 