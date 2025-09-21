Dausa Accident: सड़क पार कर रही मासूम छात्रा को ट्रैक्टर ट्रॉली सवार ने कुचला, गंभीर रूप से घायल बच्ची को हॉस्पिटल में किया एडमिट, राजस्थान के दौसा का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@lokmat_raj)

दौसा, राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) के दौसा जिले (Dausa District) से एक भीषण एक्सीडेंट सामने आया है. जहांपर एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने सड़क पार कर रही एक स्कूल की बच्ची को कुचल दिया. इस हादसे में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई है और उसका इलाज हॉस्पिटल (Hospital) में जारी है. ये घटना दांतली गांव की बताई जा रही है. इस हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक (Tractor Driver) फरार हो गया है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @lokmat_raj नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बताया जा रहा है की बच्ची का नाम अर्पिता है और वह सात साल की है. उसे पहले जिला हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और इसके बाद बच्ची को जयपुर के हॉस्पिटल भेजा गया है.

बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला (विचलित करनेवाला वीडियो)

बच्ची की हालत नाजुक

राजस्थान (Rajasthan) के दौसा जिले (Dausa District) के दांतली गांव में सात साल की बच्ची अर्पिता योगी अचानक पत्थरों से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गई.टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद चालक मौके से ट्रैक्टर लेकर भाग निकला.घायल अर्पिता को तुरंत जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया. डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की हालत फिलहाल बेहद नाजुक है.

ग्रामीणों ने अवैध खनन पर उठाएं सवाल

गांववालों ने आरोप लगाया है कि इलाके में लंबे समय से अवैध खनन (illegal Mining) का धंधा चल रहा है. पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दिन-रात बेखौफ सड़कों पर दौड़ती रहती हैं, जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडराता रहता है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था की कमी इस हादसे की बड़ी वजह है.घटना के बाद गांव में गुस्से का माहौल है.लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी ट्रैक्टर चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.