Chandrapur Shocker: दिवाली का गिफ्ट नहीं देने पर कर्मचारी फोन करके करता था गाली गलौज, मालिक ने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या

चंद्रपुर, महाराष्ट्र: दिवाली के मौके पर हर मालिक अपने कर्मचारी को कुछ न कुछ देता है. लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर (Chandrapur) में एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसके सामने आने के बाद लोगों के होश उड़ गए है. दिवाली पर गिफ्ट नहीं मिलने के कारण पानठेले पर काम करनेवाला युवक काफी नाराज था और उसने अपने मालिक सुजीत गणवीर को फोन करके गाली गलौज करने लगा.

इस गाली गलौज से आरोपी मालिक इतना परेशान हो गया की उसने युवक की हत्या करने का प्लान बनाया और इसमें अपने दोस्तों को भी शामिल किया और उसे एक जगह बुलाया और उसके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई की उसकी मौत हो गई.

दिवाली गिफ्ट न मिलने से शुरू हुआ विवाद

पुलिस (Police) के मुताबिक़ दुर्गापूर इलाके में सुजित गणवीर पानठेला है. जहां नितेश कुछ महीनों से काम कर रहा था.दिवाली के मौके पर नितेश ने मालक से नए कपड़े या गिफ्ट की उम्मीद जताई, लेकिन गिफ्ट न मिलने पर उसने फोन पर गाली गलौज और विवाद शुरू कर दिया.सुजित इस पर नाराज हो गया और उसने नितेश को सबक सिखाने की योजना बनाई.सुजित ने नितेश को फिल्म देखने के बहाने बुलाया, फिर अपने साथियों के साथ उसे शहर के लॉ कॉलेज परिसर के पीछे सुनसान इलाकें में जाकर बेरहमी से मारपीट की. मारपीट में युवक की मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल पर मौजूद सबूत मिटाने की कोशिश करने लगे.जानकारी मिलने के तुरंत बाद रामनगर पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस जांच जारी

इस मामले की जांच स्थानीय अपराध शाखा (Crime Branch) के अधिकारियों द्वारा की जा रही है.यह घटना दिवाली के उत्सव को बदलकर शहर में भय और खौफ का माहौल बना गई है.