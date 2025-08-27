Auraiya: पैसों की बैग लेकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, ऊपर से फेंकने लगा 500 रूपए के नोट, लोगों की लगी भीड़, औरैया का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@priyarajputlive)

औरैया, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के औरैया (Auraiya) के तहसील से एक घटना सामने आई है. जहांपर एक शख्स जमीन की रजिस्ट्री (Registry) करने तहसील ऑफिस पहुंचा था. उन्होंने अपनी बाइक की डिक्की में पैसे रखे. तभी एक बंदर (Monkey) से उनके बैग से पैसे निकाल लिए. और पेड़ पर चढ़ गया. इसके बाद पेड़ पर चढ़कर बंदर 500 -500 रूपए के नोट नीचे फेंकने लगा. इसके बाद नीचे खड़े लोग पैसे समेटने लगे. बताया जा रहा है की करीब 80 हजार रूपए बंदर ले गया था. आखिर में शख्स केवल 52 हजार 600 रूपए ही वापस ले सके.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:वृंदावन में iPhone छीनकर ऊंची दीवार पर जा बैठा बंदर, मोबाइल पाने के लिए शख्स ने अपनाया यह हथकंडा (Watch Viral Video)

बंदर ने पेड़ पर चढ़कर लुटाएं पैसे

औरैया में एक बंदर को 500₹ के नोटो की गड्डी मिल गई, फिर इस बंदर ने गड्डी से नोटों को निकाल जमकर उड़ाया. पेड़ के नीचे खड़े लोगों ने जमकर लूटा. बंदर को ये नोट की गड्डी एक बाइक की डिग्गी से मिला था. pic.twitter.com/EhwcJGLmRB — Priya singh (@priyarajputlive) August 26, 2025

क्या है पूरी घटना

दरअसल डोंडापुर गांव (Dondapur Village) के रहनेवाले रोहिताश चंद्र जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए तहसील ऑफिस पहुंचे. उन्होंने अपनी बाइक की डिक्की में 80 हजार रूपए रखे थे. इस दौरान एक शरारती बंदर ने डिक्की खोली और पैसे लेकर पेड़ पर चढ़ गया. इस दौरान इन्होने बैग वापस लेने की काफी कोशिशें की, लेकिन बैग तो नहीं मिली, लेकिन बंदर ने ऊपर से पैसे फेंकने शुरू कर दिए. इस दौरान आसपास लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई.

इससे पहले भी वृंदावन में आईफोन लेकर भागा था बंदर

ये कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी लोगों के हाथों से सामान और मोबाइल लेकर भागने की घटनाएं सामने आई थी.वृंदावन (Vrindavan) में एक बंदर एक युवक का आईफोन (iPhone) लेकर भाग गया था. काफी देर तक युवक और लोग परेशान होते है. आखिर में युवक ने बंदर की तरफ फ्रूटी फेंकी और बंदर ने मोबाइल छोड़ दिया. ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.