Bulandshahr: इंसानियत शर्मसार! नाबालिग बच्चे को पेड़ से बांधकर दी तालिबानी सजा, चोरी के आरोप में की पिटाई, बुलंदशहर का VIDEO आया सामने

Minor child tied up and beaten (Credit-@WeUttarPradesh)

Bulandshahr News: बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और बच्चे को तुरंत मुक्त कराया.शनिवार दोपहर चुंगी के पास लोगों ने देखा कि लगभग 10 वर्षीय लड़के को पेड़ से रस्सी के सहारे बांध दिया गया है.कुछ लोग उसे लगातार गाली दे रहे थे और उस पर हाथ उठा रहे थे.आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया.वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

पुलिस ने नाबालिग को बंधन से मुक्त कराया और एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया. इसके बाद बच्चे को कोतवाली लाया गया और उसके परिवार वालों को घटना की जानकारी दी गई. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Odisha: ओडिशा के बालासोर में महिला आंगनवाड़ी कर्मी को पेड़ से बांधकर पीटा, कई आरोपी गिरफ्तार

पेड़ से बांधकर नाबालिग की पिटाई

#बुलंदशहर: - चोरी के शक में बच्चे को पेड़ से बांधा, पुलिस ने कराया मुक्त, आरोपी हिरासत में। थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत चोरी के शक में 10 साल के एक बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटे जाने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बच्चे को बंधनमुक्त कराया।… pic.twitter.com/SWkj9d661V — UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) November 16, 2025

मां की शिकायत पर मामला दर्ज

सूचना मिलते ही नाबालिग के परिजन थाने पहुंचे. बच्चे की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस (Police) ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों का बयान

एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद तुरंत पुलिस टीम भेजी गई थी. नाबालिग को सुरक्षित छुड़वाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. उन्होंने कहा कि बालक के साथ हुई इस मारपीट के मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है.