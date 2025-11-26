Goods Train Derailed: कानपुर के पनकी में मालगाड़ी हुई बेपटरी, 2 वैगन नीचे उतरे, बड़ा हादसा टला: VIDEO

Goods Train Derailed: कानपुर के पनकी इलाके में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया, जब बीपीसीएल डिपो (BPCL Depot) की ओर जा रही एक मालगाड़ी के दो वैगन अचानक पटरी से उतर (Derail) हो गए. घटना दोपहर लगभग को Gate No. 83 की स्लाइडिंग लाइन पर हुई. जानकारी के मुताबिक़ मालगाड़ी पेट्रोल टैंकर भरने के लिए प्लेसमेंट होल्डिंग लाइन (Placement Holding Line) की तरफ बढ़ रही थी. तभी दो वैगन की ट्रॉली व्हील्स ( Trolley Wheels) पूरी तरह ट्रैक से बाहर निकल गए.
दोनों डिब्बों में पेट्रोल लोड होना था, जिससे मौके पर सतर्कता बढ़ गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: रतलाम रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, बड़ा हादसा होते टला
मालगाड़ी के वैगन पटरी से उतरे
#कानपुर : पनकी में मालगाड़ी का वैगन बेपटरी, बड़ा हादसा टला।
पनकी में पांडु नदी पुल के पास #BPCL सचेंडी के लिए तेल लोडिंग को जा रही मालगाड़ी का एक वैगन प्राइवेट साइडिंग में बेपटरी हो गया। मालगाड़ी के पिछले हिस्से के एक वैगन के पांच पहिए पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही… pic.twitter.com/CAtbwZL9Qz
रेलवे टीम मौके पर पहुंची
हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी,इंस्पेक्शन टीम और तकनीकी स्टाफ फौरन मौके पर पहुंचा और मरम्मत व बहाली कार्य (Restoration Work) शुरू कर दिया. बेपटरी वैगनों को वापस ट्रैक पर चढ़ाने का काम तेजी से जारी है.
रेलवे ने दी जानकारी
रेल प्रशासन का कहना है कि घटना के बावजूद किसी भी रूट की ट्रेन परिचालन (Movement) बाधित नहीं हुई है.वैगन के बेपटरी होने की घटना पांडु नदी पुल क्षेत्र के पास दर्ज की गई. मालगाड़ी पनकी धाम स्टेशन (Panki Dham Station) से पेट्रोल लोडिंग के लिए (BPCL) के सचेंडी ऑइल प्लांट जा रही थी.