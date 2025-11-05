VIDEO: झूले पर झूल रहा था बच्चा, अचानक तेंदुआ आया सामने, पुणे जिले की घटना का सीसीटीवी कैद

Leopard appeared in front of the child (Credit -@SaamanaOnline)

Pune News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) जिले के खेड तालुका के काळेचीवाडी में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक बच्चा अपने घर के सामने झुला झूलते हुए मोबाइल देख रहा था और इसी दौरान उसके सामने तेंदुआ (Leopard) आ गया. जब ये बच्चा झूले में झूल रहा था तो अचानक दूसरी तरफ से एक तेंदुआ एक बिल्ली के पीछे दौड़ा और बिल्ली दौड़ने के कारण इस बच्चे की नजर उसपर पड़ी और ये बच्चा अपनी जान बचाते हुए घर में भाग खड़ा हुआ.

जिसके कारण इस बच्चे की जान बाल बाल बच गई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @SaamanaOnline नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune News: पुणे के पिंपरखेड गांव में आदमखोर तेंदुए का आतंक, एक महीने में तीन लोगों की ली जान, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया; VIDEO

बच्चे के सामने आया तेंदुआ

सीसीटीवी में कैद हुई फुटेज

यह पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि तेंदुआ एक बिल्ली का पीछा करते हुए सीधे कंपाउंड के अंदर घुसता है.झूले पर खेल रहा बच्चा जैसे ही तेंदुए को देखता है, तुरंत झूला छोड़कर घर की ओर दौड़ जाता है.बच्चे की चीख सुनकर परिवार के लोग दौड़कर बाहर आए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे.शोर सुनकर तेंदुआ घबरा गया और भाग निकला.

इलाके में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत (Panic) फैल गई है. कुछ ही दिन पहले शिरूर तालुका के पिंपरखेड गांव में 14 वर्षीय रोहन बोंबे नामक किशोर की तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी. इस आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने कैद कर लिया है.