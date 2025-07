Rescue From Cauvery River: सुसाइड करने के लिए कावेरी नदी में युवती ने लगाई छलांग, रात भर पेड़ पर फंसी रही, कर्नाटक के मांड्या जिले का वीडियो आया सामने;VIDEO

मांड्या, कर्नाटक: कर्नाटक के मांड्या जिले में एक अजीब घटना सामने आई है. जहांपर एक 19 साल की युवती ने आत्महत्या के इरादे से कावेरी नदी में छलांग लगा दी. लेकिन रात भर एक पेड़ में फंसे रहने के बाद उसको रेस्क्यू किया गया. ये घटना मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टण तहसील से सामने आई है. बताया जा रहा है कि युवती ने आत्महत्या के इरादे से नदी में छलांग लगाई थी, जिसके बाद वह 5 किलोमीटर तक बहते हुए गई. इस दौरान पानी का बहाव काफी तेज था. इसके बाद छात्रा चमत्कारिक रूप से नदी के बीचों बीच एक पेड़ पर जाकर फंस गई. इसके बाद युवती रात भर पेड़ को पकड़कर रही. सुबह छात्रा ने मदद के लिए लोगों को पुकारना शुरू किया.

जिसके बाद इसका रेस्क्यू किया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @KANTH_TNIE नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

कावेरी नदी से छात्रा का किया रेस्क्यू

A law student Pavithra 4m Electronic City #Bengaluru allegedly jumped into #Cauvery river on Thursday evening miraculously survived after getting trapped in a tree in the middle of the river near Hangarahalli Srirangapatna. She was rescued on Friday morning.@NewIndianXpress pic.twitter.com/EpQnUaaTHB

— Lakshmikantha B K (@KANTH_TNIE) July 4, 2025