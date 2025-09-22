VIDEO: बीजेपी नेता की कार के बोनट में बैठा था 7 फीट का अजगर, देखकर लोगों के उड़े होश, बाराबंकी का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@priyarajputlive)

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश: लोगों के घरों में, गाड़ियों में सांप और अजगर घुसने के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए है. ऐसी ही एक घटना के बार फिर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से सामने आई है. जहांपर बीजेपी (BJP) नेता की कार के बोनट के अंदर एक विशालकाय अजगर (Giant Python) बैठा हुआ था. अजगर की लंबाई 7 फीट थी.इतने बड़े अजगर को देखकर लोगों का जमावड़ा हो गया. जानकारी के मुताबिक़ बाराबंकी जिले (Barabanki District) के सिरौलीगौसपुर इलाके में सोमवार को कोटवाधाम के सत्यनाम पुरवा गांव में भाजपा नेता नागेंद्र प्रताप सिंह अपनी कार स्टार्ट करने पहुंचे तो अचानक इंजन से हलचल महसूस हुई. जब उन्होंने बोनट खोला तो अंदर करीब सात फीट लंबा अजगर कुंडली मारे बैठा मिला.

कार के बोनट के भीतर बैठा था विशालकाय अजगर

अजगर को देखने के लिए उमड़ी भीड़

कार के इंजन (Engine) में अजगर छिपा होने की खबर फैलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए.ग्रामीणों ने बताया कि इतना बड़ा सांप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. इस वजह से पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बन गया.

वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

ग्रामीणों की सूचना पर डिप्टी रेंजर (Deputy Ranger) मनोज कुमार के नेतृत्व में वन विभाग (Forest Department) की टीम मौके पर पहुंची.टीम ने मशक्कत करते हुए अजगर को सावधानी से कार से बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि अजगर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा और नाही लोगों को कोई नुकसान पहुंचा.वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि अजगर पूरी तरह सुरक्षित है और उसे जल्द ही जंगल में छोड़ दिया जाएगा.