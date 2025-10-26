Jalgaon: जलगांव के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब रोजाना उड़ेगी मुंबई के लिए फ्लाइट, डेढ़ घंटे में तय होगा सफर

Jalgaon to Mumbai Daily Flight (Photo Credits: Pixabay)

Jalgaon News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के जलगांव (Jalgaon) के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब जलगांव से मुंबई के डेली फ्लाइट चलेगी. जलगांव के यात्रियों के लिए अब हवाई सफर और भी आसान हो गया है.अलायंस एयर (Alliance Air) ने जलगांव से मुंबई (Mumbai) के बीच रोजाना उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है. पहले यह सुविधा हफ्ते में केवल चार दिन मिलती थी, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए अब यात्रियों को हर दिन सीधी फ्लाइट की सुविधा मिलेगी.नई सेवा शुरू होने से अब जलगांव से मुंबई का सफर सिर्फ डेढ़ घंटे में पूरा हो सकेगा.

इससे व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. हवाई मार्ग से यात्रा करने पर रेल और सड़क यात्रा का बोझ कम होगा, जिससे समय की बचत के साथ-साथ आरामदायक सफर भी संभव होगा.ये भी पढ़े:Nashik Ozar Airport Connectivity: नासिक से शुरू होगी 35 शहरों के लिए फ्लाइट्स, तिरुपति, चंडीगढ़ और अयोध्या जैसे शहरों से होगी कनेक्टिविटी

अहमदाबाद मार्ग की सेवा भी फिर से शुरू

अलायंस एयर (Alliance Air) ने जलगांव से अहमदाबाद के लिए भी उड़ान सेवा दोबारा शुरू कर दी है. यह कदम महाराष्ट्र और गुजरात के बीच व्यापारिक और औद्योगिक संपर्क को मजबूत बनाएगा.एयरलाइन के मुताबिक, यात्रियों में इस नई सेवा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. करीब 70% सीटों की एडवांस बुकिंग पहले ही हो चुकी है. यह शुरुआत से ही इस रूट की लोकप्रियता को दर्शाता है.

'उड़ान' योजना के तहत विकसित हुआ जलगांव एयरपोर्ट

जलगांव एयरपोर्ट (Jalgaon Airport) फिलहाल केंद्र सरकार की उड़ान योजना (UDAN Scheme) के तहत संचालित हो रहा है. इस योजना के जरिए जलगांव को देश के पांच प्रमुख शहरों ,गोवा, पुणे, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद से हवाई मार्ग द्वारा जोड़ा गया है.

विंटर टाइम टेबल में बदलाव

एयरलाइंस ने विंटर सीजन (Winter season) के लिए नया टाइम टेबल जारी किया गया है, जिसके अनुसार कई रूट्स की उड़ानों के समय बदले गए हैं.

गोवा–जलगांव: सोमवार से रविवार (शनिवार को छोड़कर) दोपहर 12:10 बजे गोवा से उड़ान और 1:50 बजे जलगांव आगमन.

जलगांव–पुणे: दोपहर 2:10 बजे उड़ान और 3:30 बजे पुणे आगमन.

जलगांव–हैदराबाद: रोजाना शाम 6:25 बजे उड़ान और रात 8:45 बजे हैदराबाद आगमन.

मुंबई–जलगांव–मुंबई: सभी दिन सेवा उपलब्ध; कुछ दिनों में दोपहर और कुछ में रात को उड़ान.