VIDEO: छोटे से बच्चे ने मां की बचाई जान, कुछ ही पलों में उसी जगह पर टूटकर गिरा हाईटेंशन तार, बिहार के किशनगंज का वीडियो आया सामने

किशनगंज, बिहार: सोशल मीडिया (Social Media) पर बिहार (Bihar) के किशनगंज (Kishanganj) से एक वीडियो सामने आया है. जहांपर एक तीन साल के बच्चे ने अपनी मां का हाथ खींचकर उसकी जान बचा ली. दरअसल इलेक्ट्रिक के पोल से हाईटेंशन तार गिरनेवाला होता है. जिसके कारण तारों से चिंगारियां उठती है और बच्चा अपनी मां के साथ खड़ा होता है और इसी दौरान उसकी मां का वह हाथ पकड़कर उसे वहां से हटाते हुए उसे दूकान के पास लेकर जाता है और कुछ ही पलों में चिंगारियों के साथ हाईटेंशन तार टूटकर नीचे गिर जाता है, इस दौरान तार उसी जगह पर गिरता है, जहांपर महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Khabarfast नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ballia Shocker: स्कूल से लौट रही दो सगी बहनों की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत, अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज, वीडियो आया सामने; VIDEO

बच्चे ने बचाई मां की जान

क्या है पूरा मामला?

इस वीडियो (Video) में देख सकते है कि एक महिला अपने छोटे से बेटे के साथ सड़क किनारे खड़ी है. दोनों बिल्कुल सामान्य तरीके से बात कर रहे होते हैं.तभी अचानक बच्चा ऊपर की ओर देखता है ,शायद उसे बिजली के खंभे से चिंगारियां या हलचल दिखाई देती है. बिना देर किए, वह अपनी मां का हाथ पकड़ता है और उसे तेजी से पीछे की ओर खींच ले जाता है.जैसे ही मां-बेटा पीछे हटते हैं, ऊपर से हाईटेंशन तार टूटकर चिंगारियों के साथ नीचे गिर जाता है. तार ठीक उसी जगह गिरता है जहां कुछ क्षण पहले महिला अपने बेटे के साथ खड़ी थी. अगर बच्चे ने मां को नहीं खींचा होता, तो वह गंभीर रूप से झुलस सकती थी.

बच्चे ने दिखाई समझदारी

बताया जा रहा है की बच्चा केवल तीन साल का है और उसकी सतर्कता ने सभी को प्रभावित किया है.किसी वयस्क व्यक्ति की तरह उसने खतरे को भांपा और तुरंत अपनी मां का हाथ पकड़कर उसकी जान बचाई.सोशल मीडिया पर ये वीडियो (Video) जमकर वायरल हो रहा है.