Telangana Shocker: दो दिन की नवजात बच्ची पर गिरा सीलिंग फैन, घायल हुई मासूम, आदिलाबाद जिले के सरकार हॉस्पिटल में हुआ हादसा;VIDEO

आदिलाबाद, तेलंगाना: देश में छोटे शहरों के सरकारी हॉस्पिटलों की हालत काफी खराब है. कई हॉस्पिटलों में तो कई साल पुराने सीलिंग फैन लगे होते है, जिन्हें देखकर ही डर लगता है, ऐसे ही एक सीलिंग फैन के कारण हॉस्पिटल में एडमिट एक महिला और उसकी दो दिन की नवजात बच्ची घायल हो गई. बताया जा रहा है की मां और नवजात बच्ची आराम कर रहे थे, इसी दौरान सीलिंग फैन इनपर गिरा, जिसके कारण बच्ची घायल हो गई. गनीमत है कि इस हादसे में बच्ची को ज्यादा कुछ नहीं हुआ. लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों की पोल एक बार फिर खुल गई है. ये घटना तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के गुडी हतनूर के सरकारी हॉस्पिटल में हुई.

इस घटना के बाद महिला के परिजनों और हॉस्पिटल में एडमिट दुसरे मरीजों के परिजनों में भी रोष है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ind2day नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

दो दिन की नवजात पर गिरा सीलिंग फैन

In a shocking incident, a two-day-old baby girl was injured after a ceiling fan fell on her at a government Primary Health Center in Gudihatnoor, Adilabad district.#Adilabad #HospitalNegligence #InfantInjured #Gudihatnoor #PublicHealthCare #CeilingFanFall #indtoday pic.twitter.com/1DiQX2rwRu

