Uttarakhand: हरिद्वार से नैनीताल जा रहे स्वास्थ अधिकारियों की कार पर गिरा बड़ा सा पत्थर, घायलों को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट, VIDEO आया सामने

हल्द्वानी, उत्तराखंड: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में लैंडस्लाइडिंग और बारिश ने तबाही मचा दी है. अब उत्तराखंड ( Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) से नैनीताल जा रही एक स्वास्थ विभाग की टीम की कार पर अचानक पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा. ये पत्थर कार के सामने के बोनट पर आकर गिरा. इस हादसे में कार के भीतर सवार लोगों की बाल बाल जान बच गई. कुछ लोगों को चोटें आई है और उन्हें हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. गनीमत रही की इस हादसे में किसी जनहानि नहीं हुई. बताया जा रहा है की आमपड़ाव क्षेत्र से गुजरते समय पहाड़ से अचानक एक विशालकाय पत्थर कार के बोनट पर आकर गिरा.

कार पर गिरा विशालकाय पत्थर

बाल बाल बची कार सवारों की जान

इस कार में हरिद्वार स्थित ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज (Rishikul Ayurveda College) के डॉ. नरेश चौधरी, जिला स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुभाष कुमार और श्याम कुमार सवार थे.तीनों को तुरंत हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

नैनीताल के हाईकोर्ट जा रहे थे कार सवार

जानकारी के मुताबुक कार में सवार स्वास्थ विभाग की टीम नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) जा रहे थे. इसी दौरान ये हादसा हो गया. इस हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया.