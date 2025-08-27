Viral Video: शिवभक्त निकला भालू, मंदिर में जाकर खड़े होकर बजाई घंटी, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल

कांकेर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कांकेर (Kanker) जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद आपका भी दिन बना जाएगा. यहांपर एक गांव के मंदिर में रात के समय जंगली भालू (Wild Bear) पहुंचा और शिव मंदिर में दोनों पैरों पर खड़े होकर घंटी बजाई. इस वीडियो को लोगों ने छिपकर अपने कैमरे में कैद कर लिया है. इस वीडियो में देख सकते है की मंदिर का दरवाजा बंद है और भालू मंदिर में पहुंचता है और इसके बाद दो पैरों पर खड़े होकर घंटी बजाता है. इसके बाद किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चले जाता है. इस घटना को लोग चमत्कार मान रहे है और लोग इस भालू को शिवभक्त बता रहे है.
इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: छत्तीसगढ़ के मंदिर में जंगली भालू ने शिवलिंग को लगाया गले, देखें दिल छू लेने वाला वीडियो
भालू ने मंदिर में पहुंचकर बजाई घंटी
कांकेर में भालू से जुड़े कई और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखा गया था कि पूर्व सांसद मोहन मंडावी एक भालू को नारियल खिला रहे थे। जो मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान वहां पहुंचा था। #kanker #bear #viralvideo #temple #Chhattisgarh pic.twitter.com/qj2U8lpDI6
— Khushbu_journo (@Khushi75758998) August 26, 2025
क्या है पूरी घटना
ये घटना छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के सिंगारभाट गांव (Singarbhat Village) की बताई जा रही है. इस वीडियो में देख सकते है की जंगल में एक मंदिर है और वहांपर लाइट जली हुई है. इस दौरान एक भालू आता है और मंदिर में इधर उधर घूमता है और इसके बाद दो पैरों पर खड़े होकर घंटी बजाकर निकल जाता है.
रिहायशी इलाकें तक भालू के पहुंचने से लोगों में डर
बता दें की आसपास घना जंगल होने की वजह से भालू (Wild Bear), तेंदुए (Leopard) लगातार दिखाई दे रहे है. भालू के मंदिर में पहुंचने के बाद लोगों में डर भी भर गया है. हालांकि वन विभाग (Forest Department) को इसकी खबर दे दी गई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.