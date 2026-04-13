8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना हो सकता है इजाफा? जानें ताजा अपडेट

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8th Pay Commission Update: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए देशभर में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को उच्च स्तर पर ले जाया गया है. वर्तमान में, कर्मचारी संगठनों और आयोग की समितियों के बीच वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में संशोधन पर व्यापक विचार-विमर्श जारी है.

परामर्श बैठकों का शेड्यूल जारी

नवीनतम अपडेट के अनुसार, आयोग ने दिल्ली, पुणे और देहरादून जैसे शहरों में यूनियन और एसोसिएशनों के साथ बैठकें निर्धारित की हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों को सुनना और उन्हें आयोग की अंतिम सिफारिशों में शामिल करना है. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट, क्या फिटमेंट फैक्टर पर बन गई बात? 13 अप्रैल की बैठक पर टिकी कर्मचारियों की नजरें

देहरादून दौरा: आयोग की एक टीम 24 अप्रैल 2026 को देहरादून का दौरा करेगी.

दिल्ली बैठकें: 28, 29 और 30 अप्रैल 2026 को दिल्ली में प्रमुख बैठकें निर्धारित हैं.

पुणे दौरा: 4 और 5 मई 2026 को आयोग पुणे, महाराष्ट्र में कर्मचारी संगठनों से फीडबैक लेगा.

फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि पर चर्चा

आठवें वेतन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) है, जो कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि का आधार तय करेगा। कर्मचारी संघों और विभिन्न संगठनों द्वारा फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से लेकर 3.25 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार कर्मचारियों की इन मांगों को मानती है, तो न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है. हालांकि, अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और सरकार की स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगा.

कब लागू होगा नया वेतन ढांचा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जानी हैं, लेकिन वास्तविक कार्यान्वयन (implementation) में समय लग सकता है.आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में नई वेतन संरचना को लागू करने की प्रक्रिया 2026 के अंत या 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है.

आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही वेतन वृद्धि, भत्तों और पेंशन में बदलाव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। तब तक, कर्मचारी संघ अपना ज्ञापन तैयार करने और आयोग के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखने की तैयारी कर रहे हैं.

नोट: किसी भी भ्रामक जानकारी से बचें और आधिकारिक अपडेट के लिए केवल आयोग की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर ही भरोसा करें.