8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने वेतन बढ़ोतरी के लिए 18 महीने का तय किया समय, स्टेकहोल्डरों से मांगा फीडबैक

(Photo Credits File Image)

8th Pay Commission Latest News: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. इस फैसले से देश के लगभग 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है. लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि 3 नवंबर 2025 को गठित किए गए इस आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने का निर्देश दिया गया है. इन सिफारिशों के आधार पर ही कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की नई संरचना तैयार की जाएगी.

कार्यान्वयन और एरियर की समयसीमा

सरकार द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के अनुसार, वेतन आयोग 2026 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकता है. हालांकि संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी. भले ही केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी देने और वास्तविक भुगतान शुरू होने में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत हो जाए, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया (Arrears) मिलने की पूरी संभावना है. इस बदलाव का सीधा असर लगभग 50 लाख सक्रिय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.

हितधारकों से सुझाव और डिजिटल प्रक्रिया

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 8वें वेतन आयोग ने आधिकारिक तौर पर सभी संबंधित पक्षों से सुझाव और प्रतिवेदन (Representations) मांगे हैं. कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी संघों और मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के पास अपने ज्ञापन और सुझाव जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी. सुझाव केवल आधिकारिक वेबसाइट या MyGov.in पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. भौतिक प्रतियां, ईमेल या पीडीएफ अटैचमेंट पर विचार नहीं किया जाएगा.

फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की उम्मीद

आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है ताकि महंगाई और जीवन स्तर के आधार पर कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की जा सके. 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में संक्रमण के दौरान 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा. जहां 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, वहीं विभिन्न कर्मचारी यूनियन इस बार उच्च मल्टीप्लायर की मांग कर रहे हैं ताकि बढ़ती महंगाई और आवास लागत को संतुलित किया जा सके.

आर्थिक प्रभाव और अगली प्रक्रिया

आयोग की सिफारिशें सरकार की राजकोषीय क्षमता और व्यापक आर्थिक संकेतकों पर निर्भर करेंगी. सरकार का लक्ष्य एक ऐसी वेतन संरचना तैयार करना है जो कर्मचारियों के लिए न्यायसंगत हो और सरकारी खजाने पर भी अत्यधिक बोझ न डाले. 30 अप्रैल तक सुझाव मिलने के बाद आयोग विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों का गहन विश्लेषण शुरू करेगा.