'अचानक भीड़ ने कार रोक ली, फिर खिड़कियों पर हाथ मारने लगे': एक्ट्रेस Sumona Chakravarti ने मराठा आरक्षण आंदोलन पर उठाए सवाल

Maratha Reservation: मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है. इसका असर आम लोगों के साथ-साथ फिल्मी हस्तियों पर भी देखने को मिल रहा है. टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती (Actress Sumona Chakraborty) ने रविवार, 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे साउथ मुंबई में प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार को घेर लिया. सुमोना ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि दोपहर करीब 12:30 बजे जब वह कोलाबा से फोर्ट जा रही थीं, तभी अचानक भीड़ ने उनकी कार रोक ली. भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति उनकी कार के बोनट पर हाथ मारने लगा और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा. इसके साथ ही बाकी लोग खिड़कियों पर हाथ मारते हुए 'जय महाराष्ट्र (Jai Maharashtra)' के नारे लगाने लगे.

उन्होंने बताया कि ऐसा 5 मिनट के अंदर दो बार हुआ और इस दौरान मौके पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया.

एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने मराठा आरक्षण आंदोलन पर उठाए सवाल

फुटपाथ प्रदर्शनकारियों के कब्जे में थे: एक्ट्रेस

एक्ट्रेस ने कहा कि वह सड़क पर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रही थीं. सुमोना ने इलाके की गंदगी और व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने लिखा कि केले के छिलके, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा हर जगह फैला हुआ था. फुटपाथ प्रदर्शनकारियों (Maratha Reservation Protesters) के कब्जे में थे, जहां लोग खाना बना रहे थे, सो रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे और रील शूट कर रहे थे. उन्होंने इसे 'नागरिकता का मजाक' करार दिया.

मराठा आरक्षण आंदोलन तीसरे दिन पहुंच गया

गौरतलब है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे (Manoj Jarange) के नेतृत्व में मुंबई के आजाद मैदान में हजारों समर्थक जमा हुए हैं. आंदोलन तीसरे दिन पहुंच गया है और समर्थक 10% आरक्षण की मांग (10% Reservation Demand) पर अड़े हुए हैं. सरकार और नेताओं की अपील के बावजूद आंदोलन और भी आक्रामक होता जा रहा है. ऐसे में सुमोना का यह अनुभव आंदोलन की भीड़ और अराजकता को एक अलग नजरिए से उजागर करता है.