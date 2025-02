Korean Actress Kim Sae-Ron Dies at 24: दक्षिण कोरियाई एक्ट्रेस किम से-रॉन की संदिग्ध मौत, घर में मिली डेडबॉडी; सदमे में फैंस

Korean Actress Kim Sae-Ron Dies at 24: दक्षिण कोरिया की मशहूर एक्ट्रेस किम से-रॉन 16 फरवरी 2025 को अपने घर में मृत पाई गईं. महज 24 साल की उम्र में उनका यूं अचानक जाना फैंस और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किम से रोन की एक दोस्त उनसे मिलने उनके घर पहुंची. कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी.

जब पुलिस और मेडिकल टीम उनके घर पहुंची, तो उन्हें अचेत अवस्था में पाया गया. जांच में कोई जबरन घुसपैठ के निशान नहीं मिले, लेकिन पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

[BREAKING] Police confirms that #KimSaeron has passed away after being discovered unconscious in her home. Death cause is still being investigated.

Deep condolences to all who are left behindhttps://t.co/2S2mnQRYH1 #KoreanUpdates RZ pic.twitter.com/yFpdJ2ePaQ

— KoreanUpdates! (@KoreanUpdates) February 16, 2025