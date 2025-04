Shruti Haasan ने शेयर की बोल्ड रेड ड्रेस में हॉट तस्वीरें, फोटोशूट में दिखा ग्लैमर और एटीट्यूड (View Pics)

Shruti Haasan (Photo Credits: Instagram)

Shruti Haasan Hot Photos: साउथ इंडस्ट्री की टैलेंटेड और बोल्ड एक्ट्रेस श्रुति हासन एक बार फिर अपने स्टाइल और फैशन सेंस के चलते चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक रेड ड्रेस में फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन फोटोज़ में श्रुति का एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और ग्लैमर का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है. रेड कलर की इस लॉन्ग ड्रेस में श्रुति बेहद हसीन लग रही हैं. उन्होंने ब्लैक बैकड्रॉप के साथ सटल लाइट में कैमरे के लिए दिलकश पोज़ दिए हैं. उनके खुले बाल, सटल मेकअप और स्टाइलिश हील्स ने लुक को और भी क्लासी बना दिया है.

पोस्ट के कैप्शन में श्रुति ने लिखा – "Does the devil wear red? Or do we just remove the L ❤️🔥" – उनका यह अंदाज फैन्स को बेहद पसंद आ रहा है. कमेंट सेक्शन में उन्हें "गॉर्जियस", "फायर", "क्वीन" जैसे कमेंट्स मिल रहे हैं.

श्रुति हासन का फोटोशूट लुक:

View this post on Instagram A post shared by Shruti Haasan (@shrutzhaasan)

श्रुति हासन अक्सर अपने फैशन एक्सपेरिमेंट्स से सुर्खियां बटोरती हैं और ये तस्वीरें इस बात का एक और सबूत हैं कि वह सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं. उनकी ये तस्वीरें फैन्स के बीच तेजी से वायरल हो रही हैं और हर कोई उनके इस ग्लैमरस लुक की तारीफ कर रहा है.