‘Ramam: The Rise of Akira’ : राम नवमी पर PAN-India फिल्म ‘रामम' का हुआ ऐलान, दिखाई जाएगी अनसुनी वीरगाथा (View Poster)

‘Ramam: The Rise of Akira’: राम नवमी के पावन अवसर पर एक बड़ी PAN-India फिल्म ‘रामम’ (Ramam) का भव्य ऐलान किया गया है. इस फिल्म की लॉन्चिंग चित्रालयम स्टूडियोज के प्रमुख वेणु दोनेपुडी द्वारा की गई, जो भारतीय सिनेमा में एक नई तरह की वीरगाथा लाने का वादा करती है. फिल्म का टैगलाइन है – ‘The Rise of Akira’, जो इसकी कहानी को लेकर दर्शकों में रहस्य और उत्सुकता पैदा करता है. ‘रामम’ एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसकी गाथा आज तक भारतीय स्क्रीन पर नहीं दिखाई गई.

निर्देशक लोकमान्य, जिन्होंने पहले कई बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है, इस फिल्म के जरिए अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहे हैं. फिलहाल फिल्म की प्री-प्रोडक्शन पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू की जाएगी. यह फिल्म विभिन्न भारतीय भाषाओं में रिलीज़ होगी और उम्मीद की जा रही है कि यह दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव देगी.

देखें 'रामम' का पोस्टर:

यह फिल्म न केवल एक एक्शन-ड्रामा होगी, बल्कि भारतीय संस्कृति, शौर्य और विरासत को भी दर्शाएगी. ‘रामम’ एक नई सोच के साथ भारतीय सिनेमा में वीरता की एक अनसुनी कहानी को जीवंत करने के लिए तैयार है. जल्द ही इस महागाथा की शुरुआत बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी.