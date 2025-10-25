Rishabh Tandon Death: मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन का 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन, पत्नी ने लिखा भावुक नोट- 'मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी'

मशहूर एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन (Rishabh Tandon) का निधन हो गया है (Photo : X)

म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मशहूर एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन (Rishabh Tandon) का निधन हो गया है. वह सिर्फ 35 साल के थे. खबरों के मुताबिक, दिल्ली में उन्हें दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा, जो उनकी मौत का कारण बना. ऋषभ टंडन अपनी पत्नी ओलेसिया नेडोबेगोवा के साथ अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए दिल्ली आए हुए थे, जब यह दुखद घटना घटी.

24 अक्टूबर को हुआ अंतिम संस्कार

ऋषभ टंडन का अंतिम संस्कार 24 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर किया गया. इस मुश्किल घड़ी में उनका परिवार, दोस्त और करीबी लोग उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए.

पत्नी ओलेसिया का दिल छू लेने वाला पोस्ट

ऋषभ के जाने से उनकी पत्नी ओलेसिया (Olesya Nedobegova) पूरी तरह टूट गई हैं. उन्होंने अपने पति के साथ कई खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक बेहद भावुक नोट लिखा है.

ओलेसिया ने लिखा, "मेरे पास शब्द नहीं हैं... तुमने मुझे छोड़ दिया... मेरे प्यारे पति, दोस्त, पार्टनर... मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी... तुम मरे नहीं हो, तुम मेरे साथ हो, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे राजा."

फैंस और दोस्त सदमे में

ऋषभ टंडन के अचानक चले जाने से उनके फैंस और दोस्त गहरे सदमे में हैं. सोशल मीडिया पर लोग लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

एक करीबी दोस्त ने कमेंट में लिखा, "अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह हमारे बीच नहीं हैं. पिछले हफ्ते ही हमने वीडियो कॉल पर इतनी लंबी बात की थी. वह अपनी प्लानिंग और रिलीज को लेकर बहुत खुश थे. ऋषभ भाई एक बेहतरीन इंसान थे, जो भी उनके घर आता, वह बिना खाए वापस नहीं जाता था... वह अपने लोगों का परिवार की तरह ख्याल रखते थे... बहुत जल्दी चले गए."

वहीं, कई फैंस ने "मैं हैरान हूं" और "बहुत जल्दी चले गए" जैसे कमेंट्स किए.

कौन थे ऋषभ टंडन?

ऋषभ टंडन को 'रशना: द रे ऑफ लाइट', 'फकीर- लिविंग लिमिटलेस' और 'इश्क फकीराना' जैसे गानों के लिए जाना जाता था. उनका आखिरी गाना 'इश्क फकीराना - मेरी इश्क की कहानी' इसी साल वैलेंटाइन डे 2025 पर रिलीज हुआ था, जिसे यूट्यूब पर 21 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.