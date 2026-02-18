'The 50' में निक्की तंबोली का छलका दर्द: अरबाज पटेल के लिए परिवार से की बगावत, नेशनल टीवी पर प्रपोजल के बाद आया नया मोड़ (Watch Video)

निक्की तंबोली; अरबाज़ पटेल (Photo Credits: Instagram)

नई दिल्ली: कलर्स टीवी के नए रियलिटी शो 'The 50' (The 50) में इन दिनों काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) हाल ही में कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोती नजर आईं. निक्की ने खुलासा किया कि अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल (Arbaz Patel) के साथ खड़े रहने के लिए उन्होंने अपने परिवार तक को दुख पहुंचाया है. यह इमोशनल ब्रेकडाउन (Emotional Breakdown) उस समय हुआ जब खेल के दौरान उनके और अरबाज के बीच कुछ अनबन हुई, जिससे निक्की को लगा कि उन्हें अरबाज से वह सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिसकी वह उम्मीद कर रही थीं. यह भी पढ़ें: Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: मेहमानों के लिए 'नो-फोन पॉलिसी' और सख्त प्राइवेसी नियम; जानें उदयपुर में होने वाले विवाह की पूरी डिटेल

परिवार के खिलाफ जाकर चुना प्यार

हाल ही के एक एपिसोड में अरबाज पटेल ने घुटनों पर बैठकर निक्की को नेशनल टीवी पर प्रपोज किया. इस भावुक पल के दौरान निक्की ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने अभी तक अरबाज को स्वीकार नहीं किया है, जिसका मुख्य कारण दोनों के अलग-अलग धर्म होना है.

निक्की ने रोते हुए साथी कंटेस्टेंट्स से कहा, 'मैंने उनके (अरबाज) लिए अपने परिवार से लड़ाई की है. मेरे पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं, लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि प्यार के लिए किसी भी चीज का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं उनके खिलाफ गई हूं.'

‘द 50’ में बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से लड़ाई के बाद निक्की तंबोली टूट गईं

प्रिंस नरूला के साथ अरबाज की हाथापाई और 'इविक्शन' की खबरें

रिश्ते के तनाव के बीच 'द 50' के महल में हिंसा का एक बड़ा मामला सामने आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, निक्की ने प्रिंस नरूला पर 'बॉडी शेमिंग' (शरीर पर भद्दी टिप्पणी) करने का आरोप लगाया था। अपनी पार्टनर का बचाव करने के लिए अरबाज पटेल बीच में कूद पड़े और मामला इतना बढ़ गया कि अरबाज ने कथित तौर पर प्रिंस को थप्पड़ मार दिया.

शो के नियमों (No-Violence Policy) का उल्लंघन करने के कारण, शो की अथॉरिटी 'द लायन' ने कड़ा रुख अपनाते हुए अरबाज को तुरंत शो से बाहर (Evict) करने का आदेश दिया है. हालांकि इस एपिसोड का प्रसारण होना बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई है. यह भी पढ़ें: Golmaal 5: क्या अमिताभ बच्चन की 'दो और दो पांच' की रीमेक है रोहित शेट्टी की फिल्म ‘गोलमाल 5’? निर्देशक ने तोड़ी चुप्पी

1.5 साल का सफर और अनिश्चित भविष्य

निक्की और अरबाज पिछले लगभग डेढ़ साल से रिलेशनशिप में हैं और मुंबई में लिव-इन पार्टनर के तौर पर रह रहे हैं. दोनों की मुलाकात 'बिग बॉस मराठी 5' में हुई थी, जहाँ से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी. अब अरबाज के शो से बाहर होने की खबरों के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि निक्की अकेले इस गेम में कैसे सरवाइव करती हैं.