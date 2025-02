India’s Got Latent Show Controversy: कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' की जांच तेज, मुंबई पुलिस ने कुल 42 लोगों को भेजा समन; रणवीर इलाहाबादिया, समीर रैना और अपूर्व मुखीजा को बनाया मुख्य आरोपी

India’s Got Latent Show Controversy: विवादित कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में अब तक कुल 42 लोगों को समन भेजा जा चुका है, जिसमें कलाकार, निर्माता और इंफ्लुएंसर शामिल हैं. मुख्य आरोप समीर रैना, अपूर्व मुखीजा और रणवीर इलाहाबादिया पर लगे हैं. महाराष्ट्र साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव ने बताया कि विवादित कॉमेडियन शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट मामले' के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. शो के सभी एपिसोड में शामिल सभी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

जांच के दौरान अधिकारियों ने शो के सभी वीडियो हटाने का आदेश दिया और शो के अकाउंट को भी अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया. समीर रैना, अपूर्वा मुखीजा और रणवीर इलाहाबादिया समेत 42 लोग जांच के घेरे में हैं और अब तक उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

ये भी पढें: India’s Got Latent Show Controversy: रनवीर इलाहबादिया पर फिर FIR, जयपुर पुलिस ने भी दर्ज किया मामला; गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी

India’s Got Latent Case | FIR has been registered against all members who played roles in all episodes of the show. Authorities had ordered the removal of all videos under investigation and mandated the deactivation of the show’s account until the inquiry concludes. Cyber…

— ANI (@ANI) February 17, 2025