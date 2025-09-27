Selena Gomez Benny Blanco Wedding: सेलेना गोमेज आज बनेंगी बेनी ब्लैंको की दुल्हनिया, इतनी सीक्रेट है ये शादी कि, मेहमानों को भी नहीं पता वेन्यू

Selena Gomez and Benny Blanco's Wedding Today: मशहूर हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज़ और उनके बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो यह कपल आज, यानी 27 सितंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. दोनों अपने प्यार के रिश्ते को हमेशा के लिए एक नया नाम देने वाले हैं. बता दें कि सेलेना ने दिसंबर 2024 में अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, "हमेशा के लिए शुरुआत अब होती है."

शादी का वेन्यू और मेहमानों की जानकारी

खबरों के मुताबिक, यह हाई-सिक्योरिटी शादी सांता बारबरा के एक एस्टेट में होगी. इस वीकेंड वेडिंग के लिए परिवार और दोस्तों समेत सभी बड़े मेहमान लॉस एंजेलिस पहुंचना शुरू हो गए हैं. बताया जा रहा है कि मेहमानों को एक आलीशान होटल 'एल एन्कैंटो' में ठहराया गया है, जहां एक रात का किराया 3,500 डॉलर (लगभग 2.90 लाख रुपये) है.

कपल की प्राइवेसी को देखते हुए सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि मेहमानों को भी शादी की लोकेशन के बारे में आखिरी समय तक नहीं बताया जाएगा. उन्हें सीधे वेन्यू पर ले जाया जाएगा. एक सूत्र ने बताया, "इस सीक्रेसी के बावजूद सभी मेहमान बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह एक शानदार समय होने वाला है."

शादी में शामिल होंगे ये बड़े सितारे

सेलेना और बेनी की शादी में कई हाई-प्रोफाइल मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है. इस लिस्ट में पेरिस हिल्टन, सेलेना के को-स्टार मार्टिन शॉर्ट और स्टीव मार्टिन का नाम शामिल है. सेलेना की सबसे अच्छी दोस्त टेलर स्विफ्ट भी इस शादी का हिस्सा बनेंगी. पहले मेरिल स्ट्रीप के भी आने की खबरें थीं, लेकिन पेज सिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने आखिरी मौके पर अपना प्लान बदल दिया.

इसके अलावा, सेलेना की दोस्त निकोला पेल्ट्ज़ और उनके पति ब्रुकलिन बेकहम के भी शादी में शामिल होने की अफवाहें हैं.

शादी से पहले, कपल को PETA की तरफ से एक खास तोहफा मिला है. यह बेनी के पसंदीदा स्नैक 'चिप्स और कैवियार' का प्लांट-बेस्ड वर्जन है. इन सभी तैयारियों से साफ है कि यह एक बेहद प्राइवेट और शानदार सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसको लेकर फैंस में भी काफी उत्साह है.