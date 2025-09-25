सिंगर रिहाना तीसरी बार बनीं मां, घर आया नन्हा मेहमान, इंस्टाग्राम पर शेयर की बच्चे की पहली तस्वीर

(Photo Credit: X)

हॉलीवुड से एक खुशखबरी सामने आई है. मशहूर सिंगर और बिजनेसवुमन रिहाना तीसरी बार माँ बन गई हैं. उन्होंने अपने पार्टनर रैपर A$AP Rocky के साथ अपने तीसरे बच्चे का दुनिया में स्वागत किया है. रिहाना ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नन्हे बच्चे की पहली तस्वीरें शेयर करके यह अच्छी खबर अपने फैंस को दी. उन्होंने बताया कि बच्चे का जन्म 13 सितंबर, 2025 को हुआ था. उन्होंने अपने बच्चे का नाम रॉकी आइरिश मेयर्स (Rocki Irish Mayers) रखा है.

शेयर की गई तस्वीरों में रिहाना अपने बच्चे को गोद में लिए हुए दिख रही हैं, जिसने गुलाबी रंग के प्यारे से कपड़े पहने हुए हैं. एक और तस्वीर में बच्चे के छोटे-छोटे गुलाबी दस्ताने भी दिखाए गए हैं.

तीन बच्चों की माँ बनीं रिहाना

37 साल की रिहाना और 36 साल के A$AP Rocky 2020 से एक साथ हैं. उनका यह तीसरा बच्चा है. इससे पहले उनके दो बेटे हैं- RZA, जिसका जन्म 2022 में हुआ था, और Riot, जो 2023 में पैदा हुआ था.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिहाना हमेशा से एक बड़ा परिवार चाहती थीं. वो और रॉकी चाहते थे कि उनके बच्चों की उम्र में ज़्यादा अंतर न हो, ताकि वे एक-दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हों और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बने.

शादी से पहले माँ बनने पर क्या सोचती हैं रिहाना?

रिहाना ने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने हमेशा सोचा था कि पहले शादी होगी, फिर बच्चे होंगे. लेकिन उनका मानना है कि माँ बनने के लिए किसी नियम को मानने की ज़रूरत नहीं है.

इस खबर के बाद से ही दुनिया भर से फैंस और सेलेब्रिटीज़ इस कपल को बधाइयां दे रहे हैं.