OMG! पॉप स्टार केटी पेरी और शर्टलेस जस्टिन ट्रूडो की किसिंग फोटो वायरल, यॉट पर रोमांटिक पल बिताते दिखे कनाडा के पूर्व PM

हॉलीवुड और राजनीति की दुनिया से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. मशहूर पॉपस्टार केटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच डेटिंग की अफवाहें एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं. इस बार दोनों की कुछ बेहद रोमांटिक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वे कैलिफोर्निया में एक यॉट पर एक-दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के वायरल होते ही उनके रिश्ते को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई है.

यॉट पर रोमांटिक पल बिताते दिखे केटी और जस्टिन

वायरल हो रही इन तस्वीरों में केटी पेरी काले रंग के स्विमसूट में हैं, जबकि जस्टिन ट्रूडो शर्टलेस होकर सिर्फ डेनिम जींस पहने हुए हैं. तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद खुश और कम्फर्टेबल हैं. एक तस्वीर में केटी, जस्टिन को पैशनेटली किस कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए भी दिख रहे हैं.

CALIFORNIA GIRLS WE'RE UNFORGETTABLE ❤️‍🔥 pic.twitter.com/lf46GFaBRL — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) October 11, 2025

एक चश्मदीद ने 'द डेली मेल' को बताया, "उसने (केटी ने) अपनी बोट एक छोटी सी पब्लिक व्हेल-वॉचिंग बोट के बगल में लगाई, और फिर वे किस करने लगे. मुझे पहले पता नहीं चला कि वो किसके साथ थीं, लेकिन जब मैंने उस लड़के के हाथ पर टैटू देखा, तो मैं तुरंत समझ गया कि यह जस्टिन ट्रूडो हैं."

फिलहाल, इन डेटिंग की खबरों पर केटी पेरी या जस्टिन ट्रूडो, दोनों में से किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया है.

TMZ releases photo of Katy Perry & Justin Trudeau having a drink on terrace. pic.twitter.com/GZTYgLDBKj — Pop Crave (@PopCrave) July 29, 2025

पहले भी साथ आ चुके हैं नजर

यह पहली बार नहीं है जब दोनों को साथ देखा गया है. इससे पहले जुलाई में, दोनों मॉन्ट्रियल में एक डिनर डेट पर नजर आए थे. इसके बाद ट्रूडो, केटी के कनाडा में हुए कॉन्सर्ट में भी पहुंचे थे. हालांकि, बीच में ऐसी खबरें थीं कि मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा होने की वजह से ट्रूडो थोड़ा असहज हो गए थे और दोनों अलग हो गए थे. लेकिन इन नई तस्वीरों ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

अपनी-अपनी पिछली जिंदगी से आगे बढ़ रहे दोनों

केटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम का हुआ ब्रेकअप

आपको बता दें कि केटी पेरी हाल ही में जून 2025 में अपने मंगेतर और एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम से अलग हुई हैं. दोनों 7 साल से साथ थे और 6 साल से उनकी सगाई हो चुकी थी. उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम डेजी डव है, और दोनों ने मिलकर शांति से उसकी परवरिश करने का फैसला किया है.

View this post on Instagram A post shared by Justin Trudeau (@justinpjtrudeau)

जस्टिन ट्रूडो भी हो चुके हैं अलग

वहीं दूसरी तरफ, जस्टिन ट्रूडो ने भी अगस्त 2023 में अपनी पत्नी सोफी ग्रेगोइर से शादी के 18 साल बाद अलग होने की घोषणा की थी. उनके तीन बच्चे हैं - जेवियर (17), एला-ग्रेस (16), और हैड्रियन (11).