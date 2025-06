हार्दिक पांडया की एक्स वाइफ Natasa Stankovic ने बोल्ड फोटोशूट से मचाया तहलका, इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टनिंग तस्वीरें (View Pics)

Natasa Stankovic (Photo Credits: Instagram)

Natasa Stankovic Bold Look: एक्ट्रेस और मॉडल नताशा स्टेनकोविक एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड अंदाज़ के कारण चर्चा में आ गई हैं. हार्दिक पांडया की एक्स वाइफ नताशा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी बेहद ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह ब्लैक ब्रा और डेनिम्स में पोज देती नजर आ रही हैं. इस कैजुअल लेकिन स्टनिंग लुक में उनका आत्मविश्वास और फिटनेस साफ झलक रहा है. नताशा ने इस फोटोशूट में Calvin Klein अंडरवियर और ओपन बटन जींस पहनी है. खुले बाल, मिनिमल मेकअप और सटल एक्सप्रेशंस के साथ वह बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. इस पोस्ट पर एक घंटे में ही 40 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और फैंस कमेंट्स में जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "Who will say you are a mommy!", तो किसी ने उन्हें "गॉर्जियस क्वीन" बताया.

यह पहली बार नहीं है जब नताशा ने अपने बोल्ड अंदाज़ से इंटरनेट पर सनसनी मचाई हो. वह अक्सर फिटनेस, फैशन और स्टाइल से जुड़े पोस्ट्स से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. नताशा की ये तस्वीरें यह साबित करती हैं कि वह न केवल एक शानदार डांसर और एक्ट्रेस हैं, बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं.

नताशा का ग्लैमरस अवतार:

View this post on Instagram A post shared by @natasastankovic__

फैंस को उनकी यह नई तस्वीरें बेहद पसंद आ रही हैं और यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स इस लुक को लेकर उन्हें "स्टाइलिश मम्मा" भी कह रहे हैं. नताशा के इस लेटेस्ट फोटोशूट से साफ है कि वह अपनी पर्सनल लाइफ से परे प्रोफेशनल फ्रंट पर पूरी तरह फोकस कर रही हैं और अपने फैंस के साथ जुड़े रहने का कोई मौका नहीं छोड़तीं.