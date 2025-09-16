Who Is Mahieka Sharma? कौन हैं माहीका शर्मा? जस्मिन वालिया से ब्रेकअप की खबरों के बीच हार्दिक पंड्या की रूमर्ड गर्लफ्रेंड, मॉडलिंग और एक्टिंग में बना रही पहचान

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा (Photo Credit: Instagram)

Who Is Mahieka Sharma? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका क्रिकेट नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी है. नताशा स्टेनकोविक से अलग होने और सिंगर जस्मिन वालिया संग रिश्ते की अफवाहों के बाद अब खबरें हैं कि पंड्या मॉडल और एक्ट्रेस माहीका शर्मा को डेट कर रहे हैं. फैंस इस उभरती स्टार के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. हाई-प्रोफाइल रिश्तों के लिए मशहूर हार्दिक पंड्या को शोहरत के साथ आने वाली चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्राइवेसी की कमी सबसे बड़ी है. एक्स-वाइफ नताशा स्टेनकोविक से अलगाव से लेकर सिंगर जस्मिन वालिया संग कथित ब्रेकअप तक, उनकी निजी जिंदगी लगातार चर्चा में बनी हुई है. क्या जैस्मीन वालिया को डेट कर रहे हैं स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जानें कौन हैं रूमर्ड गर्लफ्रेंड जो दुबई स्टेडियम में हुई स्पॉट

हार्दिक और नताशा ने 2020 में शादी की थी, लेकिन इसी साल की शुरुआत में दोनों ने अलग होने का ऐलान किया. एक संयुक्त बयान में उन्होंने इस फैसले को आपसी सहमति से लिया गया बताया और फैंस को भरोसा दिलाया कि उनका बेटा अगस्त्या हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रहेगा.

हार्दिक पांड्या के रोमांस की अफवाह, देखें पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by FilmyVision | Bollywood & Cinema 🎥 (@filmyvision.in)

कौन हैं माहीका शर्मा?

माहीका शर्मा एक लोकप्रिय मॉडल हैं, जिन्होंने कई बड़े डिजाइनर्स और ब्रांड्स के लिए रैंप पर जलवा बिखेरा है. माहीका कई म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिससे उन्हें फैशन जगत में खास पहचान मिली. अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर उन्होंने इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में ‘मॉडल ऑफ द ईयर’ जैसे सम्मान जीते और शीर्ष फैशन पत्रिकाओं में उभरते सितारे के रूप में जगह बनाई.

देखें माहिका शर्मा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

View this post on Instagram A post shared by ELLE India (@elleindia)

माहीका शर्मा: मॉडल, एक्ट्रेस और योगा एंथुजियास्ट

माहीका शर्मा की शुरुआत गुजरात और दिल्ली के ब्यूटी पेजेंट्स से हुई थी. इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाई और फैन्स से जुड़ीं. मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा माहीका फिटनेस की शौकीन हैं और नियमित रूप से योग का अभ्यास करती हैं. कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने योगा टीचर ट्रेनिंग भी की है.

हार्दिक पांड्या और माहीका शर्मा के डेटिंग चर्चे

हार्दिक पांड्या और माहीका शर्मा की डेटिंग की अफवाहें एशिया कप 2025 की शुरुआत के समय से ही सामने आने लगीं. सोशल मीडिया पर फैन्स ने मजाक में लिखा, “नया टूर्नामेंट, नई गर्लफ्रेंड.” क्रिकेटिंग टैलेंट के लिए मशहूर पांड्या का निजी जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा है और उन्हें अक्सर प्राइवेसी की कमी झेलनी पड़ती है. वहीं माहीका शर्मा अपनी बढ़ती लोकप्रियता और करियर के चलते तेजी से घर-घर में पहचान बना रही हैं और अब उनका नाम भारत के सबसे बड़े क्रिकेट सितारों में से एक, हार्दिक पांड्या, से जोड़ा जा रहा है.