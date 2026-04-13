Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले का आज मुंबई में होगा अंतिम संस्कार, नेता, अभिनेता सहित चाहने वाले अन्य लोग सुबह 11 बजे से कर सकेंगे दर्शन

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Asha Bhosle Funeral: भारतीय संगीत जगत की 'स्वर कोकिला' और सदाबहार गायिका आशा भोसले का रविवार, 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं और शनिवार शाम उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनका निधन मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण हुआ. उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश की कई बड़ी हस्तियों ने उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है.

अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया

गायिका के बेटे आनंद भोसले ने बताया कि उनके प्रशंसकों और चाहने वालों के लिए उनके पार्थिव शरीर को आज, 13 अप्रैल 2026 को दर्शन के लिए रखा गया है. यह भी पढ़े: Asha bhosle Dies: आशा भोसले के निधन पर PM मोदी का भावुक पोस्ट, तस्वीरें शेयर कर दी श्रद्धांजलि

अंतिम दर्शन: लोग आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक उनके निवास स्थान (कासा ग्रांडे, लोअर परेल, मुंबई) पर पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं.

अंतिम संस्कार: उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:00 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। परिवार ने शिवाजी पार्क में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आम लोगों से संयम बरतने की अपील की है.

एक युग का अंत: आशा भोसले का स्वर्णिम सफर

आशा भोसले का करियर आठ दशकों से अधिक लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए। उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि 20 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

वर्ष 2000 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण मिला. 'दम मारो दम', 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', और 'दिल चीज़ क्या है' जैसे गीतों के माध्यम से उन्होंने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया. संगीत के प्रति उनका समर्पण और उनकी बहुमुखी प्रतिभा हमेशा एक मिसाल बनी रहेगी.