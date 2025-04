'Kashmir Is Ours, We Will Definitely Come': आतंकी हमले के बाद पहलगाम पहुंचे अतुल कुलकर्णी, लोगों से बोले- अपनी ट्रिप कैंसल मत करें

Amit Kulkarni (Photo Credits: Instagram)

'Kashmir Is Ours, We Will Definitely Come': अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम का दौरा किया, वह भी तब जब वहां कुछ दिन पहले ही एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था. बीबीसी न्यूज़ हिंदी से बातचीत में अतुल ने कहा कि इस हमले के जरिए आतंकियों ने लोगों को कश्मीर न आने का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन हम सभी भारतीय वहां जरूर जाएंगे क्योंकि "कश्मीर हमारा है." उन्होंने देशवासियों से अपील की कि अपनी ट्रैवल बुकिंग कैंसल न करें. अतुल कुलकर्णी ने कहा, "22 अप्रैल को जो हुआ, वह बेहद दुखद घटना थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था. जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो सोचा कि हम आमतौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन असल में क्या कर सकते हैं? फिर मुझे पता चला कि यहां की 90 फीसदी बुकिंग्स कैंसल हो चुकी हैं, जबकि अभी पीक सीजन है. हमें कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों का समर्थन करना चाहिए."

कश्मीर पर्यटन पर बात करते हुए अतुल ने कहा, "1-2 सालों में भारी संख्या में लोग यहां आ रहे थे. अगर अचानक हम रुक गए तो कश्मीर और मुख्यधारा भारत के बीच बन रहे संबंध रुक जाएंगे. आतंकवादियों ने हमें संदेश दिया कि 'यहां मत आइए', लेकिन हम तो आएंगे, हमारा कश्मीर है, हम यहां आएंगे और बड़ी तादाद में आएंगे. मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपनी बुकिंग्स कैंसल न करें, यहां आना बहुत सुरक्षित है. अगर आपने कहीं और यात्रा करने का प्लान किया है, तो उसे कैंसल करें और कश्मीर आ जाएं."

चलिए कश्मीर चलें:

अपने कश्मीर दौरे को दस्तावेज करते हुए अतुल ने इंस्टाग्राम पर मुंबई से श्रीनगर की यात्रा की तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने फ्लाइट के खाली सीट्स, बोर्डिंग पास और फ्लाइट क्रू द्वारा दिया गया एक नोट भी पोस्ट किया. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, "मुंबई से श्रीनगर. क्रू का कहना था कि पहले फ्लाइट फुल चल रही थी. हमें इन्हें फिर से भरना है. चलिए जी, कश्मीर चलें."

कश्मीरियों से मिले अतुल कुलकर्णी:

पहलगाम से भी अतुल ने तस्वीरें साझा कीं, जिनमें साफ आसमान, बहती नदियां और शांत वादियां नजर आ रही हैं. साथ ही स्थानीय कश्मीरियों की तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जो "हम इस हमले की निंदा करते हैं" जैसे प्लेकार्ड्स लिए हुए थे और तिरंगा लहरा रहे थे.

पहलगाम पहुंचे अतुल कुलकर्णी:

अतुल कुलकर्णी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक हिंदी कविता भी साझा की और साथ में #ChaloKashmir, #Feet_in_Kashmir, #Kashmiriyat, #Love_Compassion, और #DefeatTerror जैसे मजबूत हैशटैग्स का उपयोग किया.

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसारन घास के मैदान में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे.