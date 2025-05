Jacqueline Fernandez Cannes Look: जैकलीन फर्नांडिस ने कान्स से शेयर की ग्लैमरस तस्वीरें, जलपरी लुक ने लूटी महफिल (View Pics)

Jacqueline Fernandez (Photo Credits: Instagram)

Jacqueline Fernandez Cannes Look: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों फ्रांस के कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने जलवे बिखेर रही हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह समंदर किनारे ब्लू शिमरी गाउन में जलपरी जैसी नजर आ रही हैं. इस लुक में जैकलीन की ग्रेस और ग्लैमर ने फैंस को दीवाना बना दिया है. जैकलीन ने यह तस्वीरें ‘Women in Cinema’ इवेंट के दौरान ली हैं, जो रेड सी फिल्म के तहत आयोजित किया गया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है - “Serenity 🧜🏻‍♀️ in the magic air of Cannes 💙💙💙 @redseafilm ‘Women in Cinema’.”

इस गाउन की बात करें तो यह एक हॉल्टर नेकलाइन ड्रेस है जो जैकलीन के फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है. ओपन हेयर, न्यूड मेकअप और सटल एक्सेसरीज ने उनके इस लुक को परफेक्ट बना दिया. फैंस ने उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसाया है. किसी ने उन्हें "माय मरमेड" कहा तो किसी ने लिखा "How are you sooo gorgeous?". अब तक इस पोस्ट को पांच लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लगातार तारीफों के कमेंट्स आ रहे हैं.

जैकलीन फर्नांडिस का जलपरी लुक:

जैकलीन का ये कान्स लुक इस बात का सबूत है कि वह न सिर्फ ऑनस्क्रीन, बल्कि रेड कार्पेट पर भी एक स्टाइल आइकन हैं. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने फैशन और एलीगेंस से सभी का ध्यान खींचा है. फैंस अब उनकी अगली अपीरेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.