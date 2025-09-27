VIDEO: सत्यमेय जयते... आर्यन खान के 'B***ads Of Bollywood' पर पूर्व NCB अधिकारी Sameer Wankhede ने तोड़ी चुप्पी, दिया रहस्यमयी जवाब

Former NCB officer Sameer Wankhede breaks silence on Aryan Khan’s ‘B***ads Of Bollywood’: मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक और आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह है नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज Netflix Documentary Series, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है. वानखेड़े का कहना है कि शो में उनकी छवि को नकारात्मक रूप से पेश किया गया है, जिससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, बल्कि ड्रग्स के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों की विश्वसनीयता भी कम हुई है.

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में दायर एक याचिका के माध्यम से, वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

ये भी पढें: Ba***ds of Bollywood Row: समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान की कंपनी पर ठोका मुकदमा, रेड चिलीज़’ पर 2 करोड़ का मानहानि केस

समीर वानखेड़े ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर दी प्रतिक्रिया

View this post on Instagram A post shared by Asian News International (@ani_trending)

‘B***ads Of Bollywood’ को बैन करने की मांग

समीर वानखेड़े ने अदालत से सीरीज पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें हर्जाना देने की अपील की है. सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने यह भी सवाल उठाया कि मामले की सुनवाई दिल्ली की अदालत में क्यों हो रही है. वानखेड़े के वकील ने दलील दी कि Netflix का कंटेंट पूरे देश में देखा जा रहा है और इससे जुड़े मीम्स और चर्चाएं हर जगह फैल रही हैं.

समीर वानखेड़े ने दी रहस्यमयी प्रतिक्रिया

इस बीच, वानखेड़े रविवार को मुंबई के गोवंडी इलाके में एक नशा मुक्ति कार्यक्रम (Drug De-Addiction Program) में शामिल हुए. यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी (SP Leader Abu Azmi) द्वारा आयोजित किया गया था, जहां वे मुख्य अतिथि थे. मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने सीधे तौर पर इस विवाद पर बात करने से परहेज किया, लेकिन "सत्यमेव जयते (Satyamev Jayate)" जरूर कहा, जिसका अर्थ है "सत्य की जीत होगी."

अदालत में आगे की सुनवाई का इंतजार

उनके बयान ने एक बार फिर इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या यह सीरीज तथ्यात्मक है या किसी की व्यक्तिगत छवि को निशाना बनाती है. मामला फिलहाल अदालत में है और आगे की सुनवाई का इंतजार है.