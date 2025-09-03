'युजवेंद्र चहल से शादी के कारण करियर पर असर पड़ा', Dhanashree Verma का बड़ा खुलासा

धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल की टी-शर्ट पर तंज कसा (Photo Credits: X)

नई दिल्ली: मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) ने हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और उसके अपने करियर पर पड़े असर के बारे में खुलकर बात की है. फराह खान के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शादी के बाद लगातार ट्रैवल करने और दूसरी जिम्मेदारियों के चलते अपने करियर को संभालना कितना मुश्किल हो गया था.

क्या कहा धनश्री ने?

जब फराह खान ने उनसे पूछा कि क्या शादी की वजह से उनके करियर के मौकों पर कोई असर पड़ा, तो धनश्री ने ईमानदारी से जवाब दिया.

उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, मैम, यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था. मुझे गुड़गांव भी जाना पड़ता था, फिर वापस मुंबई आकर अपना सामान उठाना और काम पर लगना. तो यह मुश्किल था, लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि तुम्हें यह करना ही होगा. इसलिए मुझे पता है कि मैंने अपना सौ प्रतिशत दिया."

धनश्री ने यह भी बताया कि जब उनकी शादी टूटी तो उनके माता-पिता का दिल टूट गया था, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा दुख लोगों की बातों और सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा से हुआ.

युजवेंद्र से अब कैसे हैं रिश्ते?

धनश्री ने साफ किया कि अब दोनों ने gracefully सब कुछ स्वीकार कर लिया है और अपनी-अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. उन्होंने कहा, "हम दोनों एक-दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं. मैं अभी भी युजी (युजवेंद्र) से मैसेज पर बात करती हूं. वो मुझे 'मां' कहकर बुलाते थे, वो बहुत प्यारे हैं."

क्या है पूरा मामला?

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने साल 2020 में शादी की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों अलग हो गए. इसी साल मार्च 2025 में, चार साल बाद, दोनों का तलाक फाइनल हो गया. दोनों ने कहा है कि वे आपसी सहमति से अलग हुए हैं और एक-दूसरे की इज्जत करते हैं.

इस बीच, धनश्री वर्मा जल्द ही अशनीर ग्रोवर के नए रियलिटी शो 'राइज़ एंड फॉल' में एक कंटेस्टेंट के तौर पर नज़र आने वाली हैं. यह शो 6 सितंबर, 2025 से अमेज़ॅन एमएक्स प्लेयर पर शुरू होगा. हाल ही में शो का एक प्रोमो भी आया है, जिसमें धनश्री मज़ाक में स्पोर्ट्स चैनल बंद करने की बात कह रही हैं, जिसे लोग उनके क्रिकेटर पूर्व-पति पर एक ताने के रूप में देख रहे हैं.