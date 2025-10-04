VIDEO: 'किसी हूर की परी से कम नहीं': एक्ट्रेस Kangana Ranaut ने किया रैंप वॉक, फैन्स ने जमकर की तारीफ

Kangana Ranaut Ramp Walk (Photo- @Ajaykum36701922/X)

Kangana Ranaut Ramp Walk Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने शुक्रवार को रैंप वॉक करके अपने फैन्स को चौंका दिया. उन्होंने राब्ता बाय राहुल (Raabta by Rahul) के लेटेस्ट ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शन, सल्तनत के लिए शोस्टॉपर के रूप में रैंप वॉक (Showstopper Ramp Walk) किया. कई सालों बाद आए इस पल ने प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया. इस कार्यक्रम में कंगना ने भारी कढ़ाई वाली आइवरी साड़ी पहनी थी, जिसके साथ मैचिंग ब्लाउज और पन्ना-सोने के गहने थे. फूलों की सजावट और पारंपरिक एक्सेसरीज से सजे उनके लुक ने उन्हें और भी खूबसूरत बना दिया.

राब्ता बाय राहुल (Raabta by Rahul) ने कंगना को अपनी "म्यूज" बताया और Instagram पर उनका एक वीडियो शेयर किया.

ये भी पढें: ‘वहां सिर्फ लूजर्स मिलते हैं’…कंगना रनौत ने डेटिंग ऐप्स को बताया ‘गटर’ और लिव-इन पर उठाए सवाल

रैंप वॉक पर वापस आईं कंगना रनौत

Kangana Ranaut back in ramp walk with her show stopper magic 🪄 #KanganaRanauthot#AtmanirbharBharatpic.twitter.com/m4sxCmErWW — Ajay kumar (@Ajaykum36701922) October 4, 2025

वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को इग्नोर करके इंडियन लुक को बढ़ावा दिया

हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहिए: कंगना

#WATCH | Delhi | Actor and BJP MP Kangana Ranaut says, "... My request to my friends and all the youngsters is that we should now move towards Atmanirbhar Bharat. Pay some attention to that and how we can promote our own culture and people. Yesterday I tried a Khadi saree. Give… pic.twitter.com/G03lr56Vbx — ANI (@ANI) October 4, 2025

रैंप वॉक को लेकर क्या बोलीं कंगना रनौत?

इस रैंप वॉक को लेकर कंगना रनौत ने कहा, "मेरा अपने दोस्तों और सभी युवाओं से अनुरोध है कि अब हमें आत्मनिर्भर भारत (Aatmnirbhar Bharat) की ओर बढ़ना चाहिए. हम अपनी संस्कृति और लोगों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए. कल मैंने खादी की साड़ी (Khadi Saree) ट्राई की. खादी को एक बार ट्राई करें. पूरी साड़ी 1500 रुपये की थी और इसने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया. वह कपड़ा जैविक और पर्यावरण के अनुकूल है. जेनरेशन जेड (Gen Z) पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है. मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दें.

सोशल मीडिया पर फैन्स ने जमकर की तारीफ

फैन्स ने भी सोशल मीडिया पर कंगना के रैंप वॉक की जमकर तारीफ की. एक फैन ने लिखा, "ओजी रैंप क्वीन!" जबकि दूसरे ने कहा, "किसी हूर की परी से कम नहीं." कई लोगों ने उनकी शालीनता और चुलबुले अंदाज की भी तारीफ की.

कई नामी डिजाइनरों के लिए कर चुकी हैं रैंप वॉक

कंगना ने अपने पूरे करियर में कई नामी डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक किया है. 2022 में, वह Lakme Fashion Week में खादी इंडिया की शोस्टॉपर थीं, उन्होंने सफेद खादी जामदानी साड़ी और मैचिंग ओवरकोट पहना था. उसी साल, उन्होंने डिजाइनर Varun Chakkilam के लिए भी रैंप वॉक किया.

हॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं कंगना रनौत

फिल्मों की बात करें तो, कंगना की आखिरी फिल्म इमरजेंसी (Emergency Film) थी, जो जनवरी में रिलीज हुई थी. अब, वह हॉरर ड्रामा ब्लेस्ड बी द एविल (Blessed Be the Evil) में एक्टिंग करते हुए हॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.

इस फिल्म में Tyler Posey और Scarlett Rose Stallone मुख्य भूमिका में हैं, और इसका निर्माण इसी साल न्यूयॉर्क में शुरू होगा.