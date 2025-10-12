Latest Gold Price in India: क्या डेढ़ लाख के पार हो जाएगा सोना? देखें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य शहरों का लेटेस्ट रेट

gold prices india today

Latest Gold Price in India: भारत में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. शनिवार को 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई. विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की बढ़ती कीमतों और डॉलर की स्थिति का असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है. निवेशकों और आभूषण खरीदारों को खरीदारी से पहले इस बदलाव पर विचार करना चाहिए. आइए आज के शहरवार भावों पर एक नजर डालते हैं.

दिल्ली में सोने का ताजा भाव (Latest Gold Rate in Delhi)

दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹11,490 प्रति ग्राम और ₹91,920 प्रति 8 ग्राम है. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,065 प्रति 1 ग्राम और ₹96,520 प्रति 8 ग्राम हो गई है.

मुंबई में सोने का ताजा भाव (Latest Gold Rate in Mumbai)

मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए ₹11,435 है, जो ₹180 की बढ़ोतरी है. 8 ग्राम सोने की कीमत ₹91,480 पर पहुंच गई है, जो ₹1440 की बढ़ोतरी है. 24 कैरेट सोने की कीमत क्रमशः ₹189 और ₹1512 की बढ़ोतरी के साथ ₹12,007 प्रति ग्राम और ₹96,056 प्रति 8 ग्राम हो गई है.

अहमदाबाद में सोने का ताजा भाव (Latest Gold Rate in Ahmedabad)

अहमदाबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹11,494 प्रति 1 ग्राम और ₹91,952 प्रति 8 ग्राम हो गई है. 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम ₹12,069 और 8 ग्राम ₹96,552 पर पहुंच गया है.

लखनऊ में सोने का ताजा भाव (Latest Gold Rate in Lucknow)

लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹123,850 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹113,540 प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में सोने का ताजा भाव (Latest Gold Rate in Kolkata)

कोलकाता में 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम ₹11,535 और 8 ग्राम ₹92,280 पर पहुंच गया है. 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम ₹12,112 और 8 ग्राम ₹96,896 पर पहुंच गया है.

बेंगलुरु में सोने का ताजा भाव (Latest Gold Rate in Bangalore)

बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम ₹11,500 और 8 ग्राम ₹92,000 पर पहुंच गया है. 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम ₹12,075 और 8 ग्राम ₹96,600 पर पहुंच गया है.

चेन्नई में सोने का ताजा भाव (Latest Gold Rate in Chennai)

चेन्नई में 22 कैरेट सोना ₹11,425 प्रति ग्राम और ₹91,400 प्रति 8 ग्राम पर पहुंच गया है. 24 कैरेट सोना ₹11,996 प्रति ग्राम और ₹95,968 प्रति 8 ग्राम पर पहुंच गया है. यहां भी कीमतों में क्रमशः ₹165, ₹1320, ₹173 और ₹1384 का उछाल आया है.

हैदराबाद में सोने का ताजा भाव (Latest Gold Rate in Hyderabad)

हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹11,425 प्रति ग्राम और ₹91,400 प्रति 8 ग्राम हो गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹11,996 प्रति ग्राम और ₹95,968 प्रति 8 ग्राम हो गई है.

चांदी की कीमतों में भी देखी गई बढोत्तरी ( Latest Silver Price in India)

वहीं, खुदरा चांदी की कीमतें ₹1,74,100 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव ₹1,48,549 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया, जो ₹2,225 या 1.52% की वृद्धि दर्शाता है. निवेशक और व्यापारी इस उछाल पर कड़ी नजर रख रहे हैं.