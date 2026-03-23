Silver Rate Today: ईरान-इजराइल तनाव के बीच चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों के आज के ताजा भाव

Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, March 23, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 23 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई. वैश्विक बाजारों में आई कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण 'सफेद धातु' के दाम दबाव में नजर आए. निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश के बजाय यील्ड वाले एसेट्स की ओर बढ़ने से चांदी की मांग में कमी आई है. आज देश के अधिकांश बड़े शहरों में चांदी 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकेतों और मुद्रा बाजार में हलचल का सीधा असर चांदी की कीमतों पर पड़ा है. विशेषज्ञों के अनुसार, बांड यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से कीमती धातुओं के प्रति आकर्षण कम हुआ है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी चांदी के वायदा भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया, जो अंतरराष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप है. यह भी पढ़े: Silver Rate Today, March 22, 2026: दिल्ली से मुंबई तक स्थिर रहीं चांदी की कीमतें; 2,54,900 रुपये प्रति किलो पर पहुंचा भाव, जानें आज की रेट लिस्ट

प्रमुख शहरों में आज का भाव (प्रति 1 किलोग्राम)

आज देश के विभिन्न शहरों में चांदी की कीमतें इस प्रकार दर्ज की गईं:

शहर चांदी का भाव (INR/Kg) नई दिल्ली 2,49,900 मुंबई 2,49,900 चेन्नई 2,49,900 कोलकाता 2,49,900 बेंगलुरु 2,49,900 अहमदाबाद / जयपुर 2,49,900 लखनऊ / नोएडा 2,49,900 श्रीनगर 2,45,000

औद्योगिक मांग और बाजार का रुझान

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों में चांदी की मांग स्थिर बनी हुई है, लेकिन कीमतों में अस्थिरता के कारण खुदरा खरीदार फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं. स्थानीय मांग और परिवहन लागत के कारण श्रीनगर जैसे कुछ क्षेत्रों में मामूली क्षेत्रीय भिन्नता देखी गई है, जहां भाव 2,45,000 रुपये प्रति किलो के आसपास है.

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

विशेषज्ञों का अनुमान है कि अल्पकालिक रूप से चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले स्थानीय बाजार में वास्तविक समय की दरों की जांच अवश्य करें. ध्यान रहे कि ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं. शोरूम पर अंतिम कीमतें इन करों के जुड़ने के बाद अलग हो सकती हैं.