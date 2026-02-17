Silver Price Today Feb 17: सोने के बाद चांदी के दाम में भारी गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का आज का ताजा रेट

Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Price Today Feb 17: भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा सुधार (Correction) देखा गया है. इस महीने की शुरुआत से अब तक चांदी अपनी वैल्यू का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा खो चुकी है. वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही मुनाफावसूली (Profit Booking) के कारण 'सफेद धातु' की चमक फीकी पड़ी है. वर्तमान में प्रमुख शहरों में चांदी ₹2,67,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है, जो जनवरी के अंत में देखे गए उच्चतम स्तरों से काफी कम है.

महानगरों में आज का भाव

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,67,900 दर्ज की गई है. पिछले कारोबारी सत्र में ₹7,000 की बड़ी गिरावट के बाद आज इसमें ₹100 की और मामूली कमी आई है. वहीं, दक्षिण भारत के शहरों जैसे चेन्नई और हैदराबाद में कीमतें तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम हैं, जहां चांदी ₹2,64,900 प्रति किलोग्राम के आसपास बिक रही है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, February 17, 2026: सोने की कीमतों में करीब ₹1,300 की गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के आज के ताजा रेट

अहमदाबाद में चांदी की दरें

पश्चिम भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र अहमदाबाद में चांदी के भाव मुंबई बाजार के अनुरूप ही बने हुए हैं. शहर में आज 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,679 रही.

अहमदाबाद में आज की कीमतें (17 फरवरी 2026):

वजन आज का भाव (₹) कल का भाव (₹) 1 ग्राम 267.90 268 10 ग्राम 2,679 2,680 100 ग्राम 26,790 26,800 1 किलोग्राम 2,67,900 2,68,000

बाजार विश्लेषण और औद्योगिक प्रभाव

चांदी की कीमतों में इस अस्थिरता का मुख्य कारण इसकी दोहरी भूमिका है. यह एक निवेश संपत्ति होने के साथ-साथ औद्योगिक धातु भी है. हालांकि सौर ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इसकी मांग दीर्घकालिक रूप से मजबूत है, लेकिन अल्पकालिक सट्टेबाजी और अमेरिकी ब्याज दर नीतियों ने कीमतों पर दबाव बनाया है. जनवरी में चांदी ₹4.10 लाख के शिखर पर पहुंच गई थी, जहां से अब यह काफी नीचे आ चुकी है.

भविष्य का अनुमान

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी को ₹2,25,000 से ₹2,55,000 के दायरे में मजबूत सपोर्ट मिल सकता है. बाजार में स्थिरता तभी आएगी जब डॉलर इंडेक्स में कुछ नरमी देखी जाए या वैश्विक औद्योगिक विनिर्माण के आंकड़ों में सुधार हो. तब तक खुदरा खरीदार सतर्क रुख अपना रहे हैं और कीमतों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं.