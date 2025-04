NSE Holidays 2025: महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर 1 मई को क्या बंद रहेगा भारतीय शेयर बाजार?

NSE Holidays 2025

NSE Holidays 2025 on May 1 : भारतीय शेयर बाजार 1 मई 2025 गुरुवार को महाराष्ट्र दिवस (Maharashtra Divas) के अवसर पर बंद रहेंगा. यह दिन राज्य के गठन की 1960 में हुई घटना की याद में मनाया जाता है. इस दिन घरेलू शेयर बाजार में कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं होगी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के सभी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग बंद रहेगी.

बीएसई और एनएसई की आधिकारिक छुट्टियों की सूची के अनुसार, 1 मई को इक्विटी (Equity), इक्विटी डेरिवेटिव्स (Equity Derivative), करेंसी डेरिवेटिव्स (Currency Derivatives) और सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग (Security Lending And Borrowing) सेगमेंट्स में कोई व्यापार नहीं होगा.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज शाम को खोलेगा व्यापार

कल शेयर बाजार बंद रहेंगे, जबकि कमोडिटी ट्रेडिंग (Commodity Trading) कुछ समय बाद फिर से शुरू हो जाएगी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सुबह के सेशन (9:00 AM To 5:00 PM) में बंद रहेगा, लेकिन शाम के सेशन (5:00 PM To 11:30 PM) में इसे फिर से खोला जाएगा. इस सेशन में सोना, चांदी, कच्चा तेल और कृषि उत्पाद जैसी वस्तुओं का व्यापार जारी रहेगा.

शुक्रवार से सामान्य व्यापार शुरू

एक दिन की छुट्टी के बाद 2 मई 2025 शुक्रवार को सामान्य व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा. यह छुट्टी 2025 के एनएसई छुट्टी कैलेंडर में निर्धारित कुल 14 छुट्टियों में से एक है.

क्यों बंद है शेयर बाजार?

महाराष्ट्र दिवस के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे. यह दिन महाराष्ट्र राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जब राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था. इस दिन राज्य भर में सरकारी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड आयोजित होते हैं, विशेष रूप से मुंबई में, जो भारत की वित्तीय राजधानी है.

आगामी एनएसई छुट्टियाँ 2025 में

निवेशकों को आगामी छुट्टियों की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है, ताकि वह अपने ट्रेडिंग योजनाओं में बदलाव कर सकें. 2025 में आगामी बाजार छुट्टियाँ निम्नलिखित हैं: