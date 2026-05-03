Gold Rate Today, May 3, 2026: दिल्ली से मुंबई तक स्थिर रहे सोने के दाम, जानें अन्य बड़े शहरों के आज के 22K-24K के ताजा रेट

Gold Rate Today, May 3, 2026: भारत में रविवार, 3 मई 2026 को सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. एक हफ्ते के उतार-चढ़ाव के बाद आज बाजार काफी हद तक स्थिर रहा. 'गुडरिटर्न्स' (GoodReturns) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,50,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है. वहीं, आभूषणों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,38,350 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव और शादियों के सीजन की मांग के बीच कीमतों में यह ठहराव निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है.

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

स्थानीय करों, चुंगी और ज्वैलर मार्जिन के कारण भारत के विभिन्न शहरों में खुदरा सोने की कीमतें थोड़ी अलग होती हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, April 30, 2026: शादी-ब्याह के सीजन में सोने की कीमतों में उछाल, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में ₹1.50 लाख के पार पहुंचा 24K गोल्ड

शहर 22K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) 24K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली INR 1,38,500 INR 1,51,230 मुंबई INR 1,38,350 INR 1,50,930 चेन्नई INR 1,40,000 INR 1,52,730 कोलकाता INR 1,38,350 INR 1,50,930 बेंगलुरु INR 1,38,350 INR 1,50,930 अहमदाबाद INR 1,38,400 INR 1,51,030 जयपुर INR 1,38,500 INR 1,51,130 लखनऊ INR 1,38,500 INR 1,51,230

बाजार के रुझान और कीमतें बढ़ने के कारण

वर्तमान में सोने की कीमतों में स्थिरता आने का मुख्य कारण घरेलू बाजार में शादियों के सीजन की भारी मांग है. हालांकि पश्चिमी देशों में उच्च ब्याज दरों की वजह से वैश्विक कीमतों पर दबाव है, लेकिन भारतीय निवेशक अभी भी सोने को 'सुरक्षित निवेश' (Safe Haven) के रूप में देख रहे हैं. शेयर बाजार में चल रही अस्थिरता के कारण कई खुदरा निवेशकों का रुझान फिर से पीली धातु की ओर बढ़ा है.

चांदी की कीमतों में भी स्थिरता

सोने की तरह ही चांदी की कीमतों में भी आज कोई बदलाव नहीं देखा गया. दिल्ली और मुंबई समेत अधिकांश प्रमुख शहरों में चांदी 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है. चेन्नई में औद्योगिक और आभूषणों की अधिक मांग के कारण चांदी की कीमत थोड़ी अधिक यानी लगभग 2,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.

वार्षिक तुलना और विशेषज्ञों की सलाह

पिछले एक साल में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. मई 2025 में 24 कैरेट सोना लगभग 12,500 रुपये प्रति ग्राम (1,25,000 प्रति 10 ग्राम) पर था, जो आज 15,093 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गया है. यह सालाना आधार पर लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि है. विशेषज्ञों ने खरीदारों को सलाह दी है कि वे हमेशा 'हॉलमार्क' वाला सोना ही खरीदें और अंतिम बिलिंग से पहले 'मेकिंग चार्जेस' (Making Charges) की जांच अवश्य करें, जो कुल कीमत को 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं.