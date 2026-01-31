Gold Rate Today: रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद सोने की कीमतों में आई नरमी, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज क्या हैं कीमतें?

सोना/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, January 31, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी सोने की रिकॉर्ड तेजी पर शनिवार, 31 जनवरी को ब्रेक लग गया. हफ्ते की शुरुआत में आई जबरदस्त बढ़त के बाद आज घरेलू बाजार (MCX) और भौतिक बाजार (Physical Market) दोनों में कीमतों में गिरावट देखी गई. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, ऊंचे स्तरों पर निवेशकों की मुनाफावसूली और रुपये में मजबूती के कारण सोने के दाम अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे आए हैं.

प्रमुख शहरों में सोने की मौजूदा दरें

31 जनवरी 2026 को भारत के प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की औसत कीमतें इस प्रकार हैं यह भी पढ़े: Gold Rate Today, January 30, 2026: सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल, ₹1.78 लाख के पार पहुंचा भाव; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के रेट्स

शहर 22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली INR 1,51,870 INR 1,65,800 मुंबई INR 1,55,100 INR 1,69,200 चेन्नई INR 1,51,870 INR 1,65,800 कोलकाता INR 1,51,870 INR 1,65,800 बेंगलुरु INR 1,51,870 INR 1,65,800 जयपुर/लखनऊ INR 1,51,870 INR 1,65,800 नोएडा/गुरुग्राम INR 1,51,870 INR 1,65,800

(नोट: ये कीमतें बाजार के विभिन्न स्रोतों पर आधारित अनुमानित औसत दरें हैं.)

गिरावट के पीछे मुख्य कारण

बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह सुधार (Correction) पिछले दिनों हुई ऐतिहासिक बढ़त के बाद स्वाभाविक है. शॉर्ट-टर्म मुनाफावसूली ने कीमतों को नीचे धकेला है. इसके अलावा, वैश्विक बाजारों में स्थिरता और भारतीय रुपये की स्थिति में हल्के सुधार ने भी घरेलू कीमतों को प्रभावित किया है.

आभूषणों की मांग और वैश्विक संकेत

भारत में आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले 22 कैरेट सोने और निवेश के लिए लोकप्रिय 24 कैरेट शुद्ध सोने, दोनों की कीमतों में सुधार दिखा है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अस्थायी हो सकती है. वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग अभी भी बरकरार है.

विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि सोने की कीमतें आने वाले समय में वैश्विक संकेतों और मुद्रा के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील रहेंगी. किसी भी नए वैश्विक आर्थिक बदलाव का सीधा असर दोबारा कीमतों में उछाल के रूप में देखा जा सकता है.

ग्राहकों के लिए सुझाव

यदि आप निवेश या शादी-ब्याह के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा गिरावट एक अच्छा अवसर हो सकती है. हालांकि, खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से हॉलमार्क और मेकिंग चार्जेस सहित अंतिम कीमत की पुष्टि अवश्य कर लें.