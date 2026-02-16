Gold Rate Today 22K-24K: सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई चेन्नई सहित अन्य बड़े शहरों के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today 22K-24K: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 16 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में स्थिरता का रुख देखा गया है. महीने की शुरुआत में देखी गई भारी अस्थिरता के बाद, खुदरा कीमतों में आज मामूली बदलाव दर्ज किया गया है. आज देश में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,57,740 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि आभूषणों के लिए पसंदीदा 22 कैरेट सोना 1,44,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

प्रमुख शहरों में आज के खुदरा भाव

स्थानीय करों, परिवहन लागत और क्षेत्रीय मांग के कारण विभिन्न शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर बना हुआ है. नीचे प्रमुख शहरों के भाव दिए गए हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 24 और 22K सोने के आज के ताजा रेट

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली INR 1,44,740 INR 1,57,890 मुंबई INR 1,44,590 INR 1,57,740 चेन्नई INR 1,45,590 INR 1,58,830 कोलकाता INR 1,45,590 INR 1,57,740 बेंगलुरु INR 1,45,590 INR 1,57,740 अहमदाबाद INR 1,44,640 INR 1,57,790 लखनऊ INR 1,44,740 INR 1,57,890

नोट: उपरोक्त दरों में GST, TCS या मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. सटीक भाव के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें.

बाजार के रुझान-प्रभावित करने वाले कारक

कीमतों में यह स्थिरता सप्ताहांत में आई तेज रिकवरी के बाद देखी गई है. पिछले दिनों सोना 1,53,170 रुपये के मासिक निचले स्तर तक गिर गया था. विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक वर्तमान में अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संबंधी फैसलों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे बाजार 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में है.

घरेलू स्तर पर शादियों का सीजन जारी होने के कारण मांग बनी हुई है, जो वैश्विक दबाव के बावजूद कीमतों को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोक रही है. वहीं चांदी की बात करें तो यह दबाव में है और फिलहाल 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब कारोबार कर रही है.

2026 में निवेश का नजरिया

साल 2025 में सोने ने लगभग 60 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया था, जिसके बाद 2026 में भी यह भारतीय पोर्टफोलियो का मुख्य हिस्सा बना हुआ है. हालांकि फरवरी में कीमतों में सुधार (Correction) देखा गया है, लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेशक अभी भी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं. खुदरा खरीदारों के लिए 1,57,000 से 1,59,000 रुपये के बीच का दायरा खरीदारी के लिए एक अच्छा अवसर माना जा रहा है.

इस सप्ताह का अनुमान

बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोना एक सीमित दायरे में कारोबार करेगा. जानकारों के अनुसार जब तक एमसीएक्स (MCX) पर भाव 1,59,000 रुपये के स्तर को पार नहीं करते, तब तक बाजार में बड़ा उछाल आने की संभावना कम है. निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे रुपया-डॉलर विनिमय दर पर नजर रखें, क्योंकि यह घरेलू कीमतों का एक प्रमुख चालक है.