Gold Silver Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर बढोतरी, त्योहारी सीजन में ढीली होगी जेब; देखें City-wise 14 अक्टूबर का ताजा रेट

Gold Rate Today City Wise: देश भर में सोने-चांदी की कीमतों में आज मामूली बढ़ोतरी देखी गई. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,541 प्रति ग्राम पर पहुंच गई, जो कल की तुलना में ₹1 ज्यादा है. 22 कैरेट सोना ₹11,496 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹9,406 प्रति ग्राम पर बिक रहा है. शहर के हिसाब से, चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹12,634 प्रति ग्राम, जबकि मुंबई और कोलकाता में ₹12,541 प्रति ग्राम बिक रहा है. दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹12,556 प्रति ग्राम दर्ज किया गया. बेंगलुरु में भी ₹12,541 प्रति ग्राम की कीमत दर्ज की गई.
चांदी की लेटेस्ट कीमत
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी मामूली बदलाव देखने को मिला है. चेन्नई में एक किलो चांदी ₹1,97,100 में बिक रही है, जबकि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में एक किलो चांदी की कीमत ₹1,85,100 है.
सोने के दाम (Gold Price Today)
|शहर
|24 कैरेट सोना (₹/ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹/ग्राम)
|चेन्नई (Chennai)
|₹12,634
|₹11,581
|₹9,571
|दिल्ली (Delhi)
|₹12,556
|₹11,511
|₹9,421
|मुंबई (Mumbai)
|₹12,541
|₹11,496
|₹9,406
|कोलकाता (Kolkata)
|₹12,541
|₹11,496
|₹9,406
|बेंगलुरु (Bangalore)
|₹12,541
|₹11,496
|₹9,406
चांदी के दाम (Silver Price Today)
|शहर
|10 ग्राम (₹)
|100 ग्राम (₹)
|1 किलो (₹)
|चेन्नई (Chennai)
|₹1,971
|₹19,710
|₹1,97,100
|दिल्ली (Delhi)
|₹1,851
|₹18,510
|₹1,85,100
|मुंबई (Mumbai)
|₹1,851
|₹18,510
|₹1,85,100
|कोलकाता (Kolkata)
|₹1,851
|₹18,510
|₹1,85,100
सोने-चांदी की कीमतों में क्यों हो रही बढोत्तरी
त्योहारी सीजन और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिन निवेशकों के लिए अच्छा समय हो सकते हैं, क्योंकि सोने में थोड़ी तेजी आने की उम्मीद है.
विशेषज्ञों के अनुसार, डॉलर की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण लोग सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को तरजीह दे रहे हैं. वहीं, औद्योगिक उपयोग के कारण चांदी की मांग स्थिर बनी हुई है.