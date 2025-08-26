क्या वाकई HDFC बैंक के शेयर 50% गिर गए, अब कैसे मिलेगा Bonus Share? एक क्लिक में जानें सबकुछ

Credit-(FB)

HDFC Bank Bonus Share: एचडीएफसी बैंक के शेयरों में मंगलवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला. बैंक ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने की घोषणा की थी और अब इसके शेयर 1:1 बोनस के हिसाब से एक्स-बोनस (X-Bonus) हो गए हैं. यानी जिनके पास 1 शेयर था, अब उनके खाते में 1 और शेयर मुफ्त में आ जाएगा. आज शेयर बाजार में एचडीएफसी बैंक का शेयर (HDFC Bank Share) 982.20 रुपये पर खुला, जो सोमवार के बंद भाव 1,964.50 रुपये से लगभग आधा है. लेकिन निवेशकों को यहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गिरावट सिर्फ एक तकनीकी समायोजन (Technical adjustments) है.

शेयर में 50% की गिरावट नहीं आई

कई निवेशक (Investors) और ट्रेडिंग ऐप्स (Trading Apps) पुरानी कीमत के हिसाब से तुलना कर रहे थे, जिससे उन्हें लग रहा था कि शेयर में 50% की गिरावट (Shares Fell by 50%) आई है. जबकि असल में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस हर निवेशक के शेयरों की संख्या दोगुनी हो गई है.

आज निवेशकों के खाते में आएगा बोनस

ये शेयर 6 अगस्त को एक्स-बोनस हो गए और रिकॉर्ड तिथि 27 अगस्त तय की गई है. चूंकि उस दिन गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi Stock Market Closed) के कारण बाजार बंद रहेगा, इसलिए एचडीएफसी बैंक आज यानी 26 अगस्त को यह तय करेगा कि किन निवेशकों के खातों में बोनस शेयर आएंगे. बोनस शेयर जल्द ही डीमैट खातों में जमा कर दिए जाएंगे.

ये कंपनियां भी दे चुकी हैं बोनस शेयर

एचडीएफसी बैंक इस साल बोनस शेयर देने वाली बड़ी कंपनियों की सूची में शामिल हो गया है. इससे पहले नेस्ले इंडिया (Nestle India), बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance), अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) और कई अन्य कंपनियों ने बोनस की घोषणा की है. निवेशकों को बोनस इसलिए पसंद आता है क्योंकि उन्हें बिना खर्च किए मुफ्त शेयर मिलते हैं और उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है.

बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट में अंतर?

यहां यह समझना जरूरी है कि बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट (Bonus Issue and Stock Split) में अंतर है. बोनस शेयर कंपनी के रिजर्व से दिए जाते हैं और प्रत्येक शेयरधारक को मुफ्त में अतिरिक्त शेयर मिलते हैं. जबकि स्टॉक स्प्लिट में शेयरों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और अंकित मूल्य कम हो जाता है. दोनों में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन तरीका अलग है.

HDFC बैंक की ताकत और भरोसा बरकरार

जहां तक बैंक के बुनियादी सिद्धांतों का सवाल है, एचडीएफसी बैंक अभी भी मजबूत माना जाता है. हाल ही में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) ने कहा था कि बैंक अगले दो वर्षों तक अपनी मज़बूत पकड़, बेहतर पूंजी और कम ऋण लागत बनाए रखेगा. यानी बोनस इश्यू सिर्फ एक तकनीकी बदलाव है, कंपनी की असली ताकत और भरोसा बरकरार है.

