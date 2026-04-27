Dubai Gold Rate Today, April 27, 2026: इंटरनेशनल मार्केट में स्थिरता के बीच दुबई में सोने के दाम स्थिर, जानें 18K से 24K तक के आज के ताजा गोल्ड के रेट

Dubai Gold Rate Today, April 27, 2026: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रमुख व्यापारिक केंद्र दुबई में सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के कारण कीमतें एक सीमित दायरे में बनी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर में आई हल्की गिरावट ने सोने को निचले स्तर पर सहारा दिया है, जबकि स्थिर बॉन्ड यील्ड ने बहुत अधिक तेजी पर लगाम लगा रखी है.

वैश्विक संकेतों का असर

बाजार के जानकारों का कहना है कि दुनिया भर के निवेशक इस समय अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों और वैश्विक महंगाई के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा, मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव भी सोने की सुरक्षित निवेश के तौर पर मांग को बनाए हुए है. दुबई के खुदरा बाजार में फिलहाल खरीदार 'इंतजार करो और देखो' की नीति अपना रहे हैं, जिससे मांग सामान्य बनी हुई है. यह भी पढ़े: Dubai Gold Rate Today: महीने के अंत में दुबई में भी बढ़ा सोने का भाव, जानें आज के 18K, 22K और 24K के ताजा रेट

दुबई में आज के सोने के भाव (27 अप्रैल 2026)

दुबई में आज 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक की कीमतें दिरहम (AED), अमेरिकी डॉलर (USD) और भारतीय रुपये (INR) में इस प्रकार हैं:

24 कैरेट (24K): प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 5,530 AED (लगभग 1,42,000 INR ) दर्ज किया गया है. वहीं प्रति ग्राम का भाव 553 AED है.

22 कैरेट (22K): ज्वेलरी बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 5,120 AED (लगभग 1,31,500 INR ) प्रति 10 ग्राम रही.

21 कैरेट (21K): प्रति 10 ग्राम का भाव 4,910 AED (लगभग 1,26,000 INR ) पर स्थिर है.

18 कैरेट (18K): इसका प्रति 10 ग्राम भाव 4,210 AED (लगभग 1,08,500 INR) दर्ज किया गया.

खुदरा मांग और पर्यटकों का रुख

दुबई के ज्वेलर्स के अनुसार, स्थिर कीमतों के कारण दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही (Footfall) सामान्य है. खास तौर पर भारत और अन्य देशों से आए पर्यटक दुबई के गोल्ड सूक (Gold Souk) में खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतें इसी दायरे में बनी रहेंगी, हालांकि किसी बड़े आर्थिकTrigger के आने पर उतार-चढ़ाव संभव है.

खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

सोने के ये रेट केवल सांकेतिक (Indicative) हैं. इनमें मेकिंग चार्जेस, वैट (VAT), और अन्य स्थानीय टैक्स शामिल नहीं हैं. अलग-अलग ज्वेलर्स के पास अंतिम खुदरा कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है. खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बड़े निवेश या खरीदारी से पहले लाइव मार्केट रेट और मेकिंग चार्जेस की तुलना अवश्य करें.