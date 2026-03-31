Dubai Gold Rate Today: महीने के अंत में दुबई में भी बढ़ा सोने का भाव, जानें आज के 18K, 22K और 24K के ताजा रेट

Dubai Gold Rate Today: मार्च महीने के अंतिम दिन दुबई के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आए सुधार के चलते 'सिटी ऑफ गोल्ड' कहे जाने वाले दुबई में मंगलवार को 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 541.75 दिरहम (AED) प्रति ग्राम पर पहुंच गया. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और मध्य पूर्व (West Asia) में जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

रिटेल बाजार और ग्राहकों का रुझान

देरा गोल्ड सूक (Deira Gold Souk) और प्रमुख शॉपिंग सेंटरों में ग्राहकों की चहल-पहल बनी हुई है. स्थानीय ज्वैलर्स का कहना है कि क्षेत्रीय अनिश्चितता के कारण लोग अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए सोना खरीद रहे हैं. मार्च की शुरुआत में आई भारी गिरावट के बाद अब कीमतें 4,472 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर स्थिर होती दिख रही हैं, जिससे खरीदारों और निवेशकों के लिए एक बेहतर माहौल बना है. यह भी पढ़े: Dubai Gold Rate Today: दुबई में हफ्ते के पहले दिन बाजार में सोने की स्थिरता, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के आज के ताज़ा रेट

बाजार के रुझान और वैश्विक प्रभाव

दुबई में सोने की कीमतों में आया यह सूक्ष्म उछाल अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड ट्रेंड को दर्शाता है, जिसमें आज शुरुआती कारोबार में 0.12% की वृद्धि देखी गई. वर्तमान में बाजार अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति और डॉलर की मजबूती के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. आमतौर पर मजबूत डॉलर सोने पर दबाव डालता है, लेकिन हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते संघर्ष ने सोने की मांग को बरकरार रखा है.

दुबई में सोने के ताजा भाव: 31 मार्च 2026

दुबई के खुदरा बाजार में विभिन्न शुद्धता वाले सोने की दरें नीचे दी गई तालिका में विस्तार से दी गई हैं (भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर में रूपांतरण के साथ):

शुद्धता वजन कीमत (AED) कीमत (USD) कीमत (INR) 24K 1 ग्राम 541.75 147.49 13,959 10 ग्राम 5,417.50 1,474.90 1,39,590 1 तोला 6,316.80 1,719.70 1,62,760 22K 1 ग्राम 501.50 136.53 12,923 10 ग्राम 5,015.00 1,365.30 1,29,230 1 तोला 5,847.50 1,591.95 1,50,682 18K 1 ग्राम 412.25 112.23 10,622 10 ग्राम 4,122.50 1,122.30 1,06,220

(नोट: 1 तोला = 11.66 ग्राम. दरें वर्तमान विनिमय दर: 1 USD = 3.673 AED और 1 AED = 25.766 INR पर आधारित हैं.)

कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

आज की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण संस्थागत निवेशकों द्वारा महीने के अंत में किया गया पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन है. इसके अलावा, फारस की खाड़ी में बढ़ते जोखिम और मार्च में कच्चे तेल की कीमतों में हुई 50% की भारी वृद्धि ने सोने को एक आकर्षक विकल्प बना दिया है.

रिटेलर्स का अनुमान है कि निकट भविष्य में कीमतें 4,450 डॉलर से 4,500 डॉलर के दायरे में रहेंगी. यदि क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता है या अमेरिकी डॉलर में अचानक कमजोरी आती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,550 डॉलर प्रति औंस के रेजिस्टेंस लेवल को पार कर सकता है.