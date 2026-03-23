Kalyan Sridevi Satta Matka: बाजार के अनियंत्रित रुझान और कानूनी कार्रवाई का बढ़ता साया

Satta Matka | X

भारत में सट्टा मटका की दुनिया में 'कल्याण' (Kalyan) और 'श्रीदेवी' (Sridevi) दो सबसे पुराने और चर्चित नाम माने जाते हैं. 23 मार्च 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, इन बाजारों में अंकों के अनुमान (Guessing) और चार्ट विश्लेषण को लेकर इंटरनेट पर काफी सर्च देखी जा रही है. हालांकि, पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार ने 'ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025' के तहत इन अवैध नेटवर्क पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे इस खेल से जुड़े वित्तीय जोखिम और कानूनी खतरे कई गुना बढ़ गए हैं.

बाजार की कार्यप्रणाली और समय सारणी

कल्याण और श्रीदेवी बाजार मुख्य रूप से अंकों के खेल पर आधारित हैं, जहां 'ओपन' और 'क्लोज' के आधार पर जोड़ियां बनाई जाती हैं.

श्रीदेवी मटका: यह बाजार आमतौर पर दिन के समय सक्रिय होता है, जिसके परिणाम दोपहर के आसपास घोषित किए जाते हैं.

कल्याण मटका: यह मटका बाजार का सबसे प्रतिष्ठित स्लॉट माना जाता है, जिसके परिणाम शाम को 'ओपन' और रात को 'क्लोज' के रूप में आते हैं.

खिलाड़ी पिछले चार्ट्स का उपयोग करके 'फिक्स अंक' निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह से संयोग का खेल है जिसमें जीत की संभावना नगण्य होती है.

सरकार की बड़ी कार्रवाई: 8,400 से अधिक साइटें ब्लॉक

मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार ने अब तक लगभग 8,400 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है. इनमें से 4,900 से अधिक साइटें 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट' के प्रभावी होने के बाद बंद की गई हैं. अधिकारियों का मुख्य लक्ष्य 'सट्टा/मटका' नेटवर्क और उन ऐप्स को हटाना है जो सीधे तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पाए गए हैं.

महत्त्वाची वैधानिक सूचना:

भारत सरकार आणि विविध राज्य सरकारांच्या नियमांनुसार, सट्टा मटका (Satta Matka) किंवा कोणत्याही प्रकारचे जुगार खेळणे हा सार्वजनिक जुगार कायदा, १८६७ (Public Gambling Act, 1867) अंतर्गत एक गंभीर आणि दंडनीय अपराध आहे. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी झाल्यास तुम्हाला मोठा दंड किंवा कारावासाची (जेल) शिक्षा होऊ शकते. सट्टेबाजीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीची जोखीम असते, त्यामुळे नागरिकांनी अशा प्रलोभनांपासून दूर राहावे आणि केवळ कायदेशीर मार्गांचाच अवलंब करावा.